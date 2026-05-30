Йожеф САБО: «Это просто какая-то фантастика»
Известный тренер высказался о финале Лиги чемпионов
Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо высказался о финале Лиги чемпионов между «Арсеналом» и ПСЖ.
«Арсенал» очень хорошо защищается. В нынешнем сезоне команда Микеля Артеты пропустила 40 мячей в более чем 60 матчах. Это фантастический показатель. В то же время «ПСЖ» забил уже далеко за 100 голов. Поэтому напрашивается следующий сценарий: французы будут больше владеть мячом, хотя все должны понимать, что в современном футболе владеть мячом – не означает побеждать», – сказал Сабо.
30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште состоится финал Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ сыграет против лондонского «Арсенала».
