30 мая 2026, 05:32
Йожеф САБО: «Это просто какая-то фантастика»

Известный тренер высказался о финале Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо высказался о финале Лиги чемпионов между «Арсеналом» и ПСЖ.

«Арсенал» очень хорошо защищается. В нынешнем сезоне команда Микеля Артеты пропустила 40 мячей в более чем 60 матчах. Это фантастический показатель. В то же время «ПСЖ» забил уже далеко за 100 голов. Поэтому напрашивается следующий сценарий: французы будут больше владеть мячом, хотя все должны понимать, что в современном футболе владеть мячом – не означает побеждать», – сказал Сабо.

30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште состоится финал Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ сыграет против лондонского «Арсенала».

Дмитрий Олийченко
