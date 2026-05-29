Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико принял решение о 100-миллионном предложении по Альваресу
Испания
29 мая 2026, 17:14 |
806
1

Атлетико принял решение о 100-миллионном предложении по Альваресу

Мадридский клуб не настроен продавать игрока в Барселону

29 мая 2026, 17:14 |
806
1 Comments
Атлетико принял решение о 100-миллионном предложении по Альваресу
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Каталонская «Барселона» предложила 100 миллионов за трансфер аргентинского нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «матрасники» пока не настроены продавать 26-летнего футболиста, даже несмотря на его желание сменить клуб.

Каталонцы готовятся вернуться к переговорам с улучшенным предложением.

В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 20 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали еще одного лидера в Чехию
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с легионером
Решение принято. Трабзонспор определил два сценария на будущее Зубкова
Барселона трансферы Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо Хулиан Альварес
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия разгромила Черногорию и практически вышла в полуфинал ЧЕ-2026 U-17
Футбол | 29 мая 2026, 16:57 0
Италия разгромила Черногорию и практически вышла в полуфинал ЧЕ-2026 U-17
Италия разгромила Черногорию и практически вышла в полуфинал ЧЕ-2026 U-17

Скуадра Адзурра выиграла два матча и набрала 6 очков в группе

Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Футбол | 29 мая 2026, 07:16 32
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии

УЕФА проигнорировал призывы УАФ относительно фейковых «Шахтера» и «Зари»

Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 29.05.2026, 08:41
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Волшебная бровь Анчелотти. Почему Бразилия выиграет ЧМ-2026?
Футбол | 29.05.2026, 09:13
Волшебная бровь Анчелотти. Почему Бразилия выиграет ЧМ-2026?
Волшебная бровь Анчелотти. Почему Бразилия выиграет ЧМ-2026?
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29.05.2026, 12:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
правильно, з тих рахітів тра по максимуму здерти
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
28.05.2026, 07:45 16
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 15
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
28.05.2026, 20:40 5
Футбол
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
29.05.2026, 04:44 23
Бокс
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
28.05.2026, 10:31 5
Бокс
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28.05.2026, 07:27 5
Футбол
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем