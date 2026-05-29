Атлетико принял решение о 100-миллионном предложении по Альваресу

Каталонская «Барселона» предложила 100 миллионов за трансфер аргентинского нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «матрасники» пока не настроены продавать 26-летнего футболиста, даже несмотря на его желание сменить клуб.

Каталонцы готовятся вернуться к переговорам с улучшенным предложением.

В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 20 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.