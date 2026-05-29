Атлетико принял решение о 100-миллионном предложении по Альваресу
Мадридский клуб не настроен продавать игрока в Барселону
Каталонская «Барселона» предложила 100 миллионов за трансфер аргентинского нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «матрасники» пока не настроены продавать 26-летнего футболиста, даже несмотря на его желание сменить клуб.
Каталонцы готовятся вернуться к переговорам с улучшенным предложением.
В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 20 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
