30 мая состоится финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ и Арсенал.

Поединок пройдет на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште, Венгрия. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Главным арбитром матча будет немецкий рефери Даниэль Зиберт.

ПСЖ, который является действующим чемпионом ЛЧ, в плей-офф еврокубка прошел Монако (3:2, 2:2), Челси (5:2, 3:0), Ливерпуль (2:0, 2:0) и Баварию (5:4, 1:1).

Арсенал на пути к финалу одолел Байер (1:1, 2:0), Спортинг (1:0, 0:0) и Атлетико (1:1, 1:0).

Главным коучем ПСЖ является Луис Энрике. Наставник Арсенала – Микель Артета.

Цвета парижан защищает украинский центральный защитник Илья Забарный.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

