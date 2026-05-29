29 мая 2026, 18:54 | Обновлено 29 мая 2026, 19:46
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов

Поединок начнется 30 мая на Пушкаш-Арене в 19:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике и Микель Артета

30 мая на Пушкаш Арена пройдет финальный матч Лиги чемпионов, в котором ПСЖ встретится с Арсеналом. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда уже давно принадлежит катарским шейхам и практически лишена конкуренции на родине. Но при этом долго, даже с Месси, Неймаром и Мбаппе в составе, не получалось брать европейскую футбольную корону в лице победы в Лиге чемпионов. И только Луис Энрике со второй попытки, год назад, сумел взять столь желанный трофей.

По большому счету, сейчас практически та же обойма (новички, что Шевалье, что, к сожалению, и Забарный, отнюдь не стали ключевыми в клубе), французы допустили только одну заметную ошибку, когда соседнему Парижу уступили в Кубке. Но, главное – это намерение удержать Ушастого. Снова, как и в 2024/2025, не особенно убедительно стартовав в Лиге чемпионов, обладатель титула набрал обороты, следом за Монако в плей-офф пройдя Челси с Ливерпулем, а в полуфинале справились с таким грандом, как Бавария.

Арсенал

Клуб при Артете постепенно прибавлял. Но год назад он уже в третий раз кряду стал вторым – уже не за спиной Сити, а после Ливерпуля. И это уже начало восприниматься как некое топтание на месте. Благо, что нынешний розыгрыш все-таки принес первый за пару десятилетий титул в АПЛ. Казалось, что все же в концовке снова дрогнут, но нет, наоборот. Из-за осечки соперника из Манчестера даже получилось оформить трофей досрочно!

В Лиге чемпионов англичане выдали новый рекорд с восемью победами кряду в основном раунде. В плей-офф с каждым соперником была ничья в одном поединке. Но главное – это итоговые победы и над Байером, и над Спортингом, и над Атлетико в полуфинале, и так добрались до решающего раунда.

Статистика личных встреч

В Лиге чемпионов стороны начинали с пары ничьих, а в 2024-м Арсенал выиграл. Но в плей-офф, уже весной прошлого года, оба поединка приносили победы парижанам.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.30 для ПСЖ и 3.10 для Арсенала. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы все еще верят в успех ПСЖ. Ставим на это, но с форой 0 (коэффициент – 1,71).

По пенальках.
За Арсенал!
