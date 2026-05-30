Лига чемпионов УЕФА. Финал.

ПСЖ – «Арсенал» - 0:0

ПСЖ: сафонов – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Невеш, Витинья, Руис – Кварацхелия, Дембеле, Дуэ.

Запасные: Шевалье, Марин, Бералдо, Забарный, Рамуш, Ли Кан Ин, Эрнандес, Маюлю, Дро, Баркола, Заир-Эмери, Мбайе.

«Арсенал»: Рая – Инкапье, Габриэл, Салиба, К. Москера – Льюис-Скелли, Эдегор, Райс – Троссар, Гаверц, Сака.

Запасные: Аррисабалага, Жезус, Эзе, Мартинелли, Тимбер, Йокерес, Нергор, Мадуэке, Мерино, Калафиори, Субименди, Доуман.

Арбитр: Даниель Зиберт (Берлин, Германия).

Стадион: «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия).

В субботу, 30-го мая, состоится финальный поединок Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся французский ПСЖ и лондонский «Арсенал». Матч пройдет в Будапеште, на поле стадиона «Пушкаш Арена», начало в 19:00.

Решающий матч всего клубного сезона в европейском футболе. Чемпион Франции против чемпиона Англии. И если для команды Луиса Энрике этот статус привычный, то коллективу Микеля Артеты еще предстоит познать весь груз ответственности. При этом ПСЖ будет защищать свой титул сильнейшего клуба Европы, тогда как «Арсенал» тут может замахнуться на достижение, которого еще точно не было в его послужном списке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Арсенал»