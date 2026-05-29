Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2025/26 стал Назар Домчак
В минувшем сезоне голкипер «Карпат» выиграл 4 поединка один на один из 5
В минувшем сезоне 8 вратарям из 7 клубов 12 раз удалось cохранить свои ворота в неприкосновенности при исполнении 11-метровых ударов. По одной пенальтиийской дуэли выиграли: Дмитрий Ризнык («Шахтер») – из 1-й, Никита Федотов («Эпицентр») – из 2-х, Виктор Долгий («Александрия») и Александр Сапутин («Заря») – из 3-х, Юрий-Владимир Герета («Рух») – из 4-х, Иван Пахолюк («Колос») – из 5. Олег Билык из «Эпицентра» выходил победителем в 2-х поединках один на один из 5.
Лучшим же пенальтийским «антикиллером» чемпионата стал 19-летний страж ворот «Карпат» Назар Домчак, который отразил 4 удара с «точки» из 5. В истории УПЛ больше пенальти за сезон удалось парировать только Алексею Паламарчуку – 6, Евгению Волынцу и Богдану Сарнавскому – по 5. К слову, Дмитрий Ризнык, выиграв за карьеру 10 дуэлей из 26, вышел на 8-е место в списке лучших вратарей-антипенальтистов чемпионатов Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины
|
|
Вратарь
|
Клубы
|
ВР
|
ШТ
|
М
|
Всего
|
Удары
|
%
|
1.
|
Виталий РЕВА
|
ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия,
|
9
|
0
|
10
|
19
|
56
|
33,9
|
|
|
Оболонь
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Одесса, Нива В, Ильичевец,
|
13
|
2
|
3
|
18
|
68
|
26,5
|
|
|
Арсенал, Таврия, Заря
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Торпедо, Звезда, Металлург З,
|
13
|
1
|
2
|
16
|
46
|
34,8
|
|
|
Ильичевец
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия, Арсенал,
|
13
|
0
|
2
|
15
|
48
|
31,3
|
|
|
Металлург Д, Сталь Км, Рух
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
Харьков, Ильичевец, Металлист
|
10
|
3
|
1
|
14
|
35
|
40,0
|
6.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист, Кривбасс
|
7
|
2
|
3
|
12
|
45
|
26,7
|
7.
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Арсенал, Шахтер, Львов,
|
9
|
0
|
1
|
10
|
21
|
47,6
|
|
|
Днепр-1, Кривбасс
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла, Шахтер
|
9
|
1
|
-
|
10
|
26
|
38,5
|
9.
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос, Днепр-1, Полесье
|
9
|
1
|
-
|
10
|
34
|
29,4
ВР - отражено вратарями; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.
Вратари, парировавшие наибольшее количество пенальти за сезон
|
ОП
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
6 из 7
|
Алексей ПАЛАМАРЧУК
|
Ингулец
|
2024/25
|
5 из 8
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
2020/21
|
5 из 11
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Львов
|
2019/20
|
4 из 5
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла
|
2021/22
|
4 из 5
|
Назар ДОМЧАК
|
Карпаты
|
2025/26
|
4 из 6
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Заря
|
2011/12
|
4 из 9
|
Юрий МАЛЫГИН
|
Заря
|
1995/96
|
4 из 11
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
Кривбасс
|
1993/94
ОП - отраженные пенальти.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В клубе определились с планами подготовки к новому сезону
УЕФА проигнорировал призывы УАФ относительно фейковых «Шахтера» и «Зари»