Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2025/26 стал Назар Домчак

В минувшем сезоне 8 вратарям из 7 клубов 12 раз удалось cохранить свои ворота в неприкосновенности при исполнении 11-метровых ударов. По одной пенальтиийской дуэли выиграли: Дмитрий Ризнык («Шахтер») – из 1-й, Никита Федотов («Эпицентр») – из 2-х, Виктор Долгий («Александрия») и Александр Сапутин («Заря») – из 3-х, Юрий-Владимир Герета («Рух») – из 4-х, Иван Пахолюк («Колос») – из 5. Олег Билык из «Эпицентра» выходил победителем в 2-х поединках один на один из 5.

Лучшим же пенальтийским «антикиллером» чемпионата стал 19-летний страж ворот «Карпат» Назар Домчак, который отразил 4 удара с «точки» из 5. В истории УПЛ больше пенальти за сезон удалось парировать только Алексею Паламарчуку – 6, Евгению Волынцу и Богдану Сарнавскому – по 5. К слову, Дмитрий Ризнык, выиграв за карьеру 10 дуэлей из 26, вышел на 8-е место в списке лучших вратарей-антипенальтистов чемпионатов Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины

Вратарь Клубы ВР ШТ М Всего Удары % 1. Виталий РЕВА ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия, 9 0 10 19 56 33,9 Оболонь 2. Игорь ШУХОВЦЕВ Одесса, Нива В, Ильичевец, 13 2 3 18 68 26,5 Арсенал, Таврия, Заря 3. Андрей ГЛУЩЕНКО Торпедо, Звезда, Металлург З, 13 1 2 16 46 34,8 Ильичевец 4. Юрий ПАНЬКИВ Александрия, Арсенал, 13 0 2 15 48 31,3 Металлург Д, Сталь Км, Рух 5. Рустам ХУДЖАМОВ Харьков, Ильичевец, Металлист 10 3 1 14 35 40,0 6. Александр ГОРЯИНОВ Металлист, Кривбасс 7 2 3 12 45 26,7 7. Богдан САРНАВСКИЙ Арсенал, Шахтер, Львов, 9 0 1 10 21 47,6 Днепр-1, Кривбасс 8. Дмитрий РИЗНЫК Ворскла, Шахтер 9 1 - 10 26 38,5 9. Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос, Днепр-1, Полесье 9 1 - 10 34 29,4

ВР - отражено вратарями; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.

Вратари, парировавшие наибольшее количество пенальти за сезон

ОП Вратарь Клуб Сезон 6 из 7 Алексей ПАЛАМАРЧУК Ингулец 2024/25 5 из 8 Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос 2020/21 5 из 11 Богдан САРНАВСКИЙ Львов 2019/20 4 из 5 Дмитрий РИЗНЫК Ворскла 2021/22 4 из 5 Назар ДОМЧАК Карпаты 2025/26 4 из 6 Игорь ШУХОВЦЕВ Заря 2011/12 4 из 9 Юрий МАЛЫГИН Заря 1995/96 4 из 11 Валерий ВОРОБЬЕВ Кривбасс 1993/94

ОП - отраженные пенальти.