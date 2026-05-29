29 мая 2026, 15:50 | Обновлено 29 мая 2026, 15:55
Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2025/26 стал Назар Домчак

В минувшем сезоне голкипер «Карпат» выиграл 4 поединка один на один из 5

Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Домчак

В минувшем сезоне 8 вратарям из 7 клубов 12 раз удалось cохранить свои ворота в неприкосновенности при исполнении 11-метровых ударов. По одной пенальтиийской дуэли выиграли: Дмитрий Ризнык («Шахтер») – из 1-й, Никита Федотов («Эпицентр») – из 2-х, Виктор Долгий («Александрия») и Александр Сапутин («Заря») – из 3-х, Юрий-Владимир Герета («Рух») – из 4-х, Иван Пахолюк («Колос») – из 5. Олег Билык из «Эпицентра» выходил победителем в 2-х поединках один на один из 5.

Лучшим же пенальтийским «антикиллером» чемпионата стал 19-летний страж ворот «Карпат» Назар Домчак, который отразил 4 удара с «точки» из 5. В истории УПЛ больше пенальти за сезон удалось парировать только Алексею Паламарчуку – 6, Евгению Волынцу и Богдану Сарнавскому – по 5. К слову, Дмитрий Ризнык, выиграв за карьеру 10 дуэлей из 26, вышел на 8-е место в списке лучших вратарей-антипенальтистов чемпионатов Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины

Вратарь

Клубы

ВР

ШТ

М

Всего

Удары

%

1.

Виталий РЕВА

ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия,

9

0

10

19

56

33,9

Оболонь

2.

Игорь ШУХОВЦЕВ

Одесса, Нива В, Ильичевец,

13

2

3

18

68

26,5

Арсенал, Таврия, Заря

3.

Андрей ГЛУЩЕНКО

Торпедо, Звезда, Металлург З,

13

1

2

16

46

34,8

Ильичевец

4.

Юрий ПАНЬКИВ

Александрия, Арсенал,

13

0

2

15

48

31,3

Металлург Д, Сталь Км, Рух

5.

Рустам ХУДЖАМОВ

Харьков, Ильичевец, Металлист

10

3

1

14

35

40,0

6.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист, Кривбасс

7

2

3

12

45

26,7

7.

Богдан САРНАВСКИЙ

Арсенал, Шахтер, Львов,

9

0

1

10

21

47,6

Днепр-1, Кривбасс

8.

Дмитрий РИЗНЫК

Ворскла, Шахтер

9

1

-

10

26

38,5

9.

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос, Днепр-1, Полесье

9

1

-

10

34

29,4

ВР - отражено вратарями; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.

Вратари, парировавшие наибольшее количество пенальти за сезон

ОП

Вратарь

Клуб

Сезон

6 из 7

Алексей ПАЛАМАРЧУК

Ингулец

2024/25

5 из 8

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос

2020/21

5 из 11

Богдан САРНАВСКИЙ

Львов

2019/20

4 из 5

Дмитрий РИЗНЫК

Ворскла

2021/22

4 из 5

Назар ДОМЧАК

Карпаты

2025/26

4 из 6

Игорь ШУХОВЦЕВ

Заря

2011/12

4 из 9

Юрий МАЛЫГИН

Заря

1995/96

4 из 11

Валерий ВОРОБЬЕВ

Кривбасс

1993/94

ОП - отраженные пенальти.

