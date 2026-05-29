Мудрик принял первое решение после назначения Алонсо в Челси

Украинец подписался на тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

«Челси» официально объявил о назначении Хаби Алонсо на должность главного тренера команды.

44-летний испанец подписал контракт с лондонским клубом до лета 2030 года. В «Челси» подчеркнули, что сделали ставку на Алонсо из-за его современного футбольного стиля, тактической гибкости и умения строить атакующую игру.

После назначения нового наставника внимание болельщиков привлек и Михаил Мудрик. Украинский вингер, который сейчас отбывает дисквалификацию из-за допингового дела, одним из первых отреагировал на новость в соцсетях.

Мудрик подписался на Алонсо в Instagram, чем сразу вызвал активное обсуждение среди фанатов «синих».

ОЦЕ НОВИНА! Мудрик ухвалив перше рішення після призначення Алонсо в Челсі і підписався на нього!!!!!!!
