Мудрик принял первое решение после назначения Алонсо в Челси

«Челси» официально объявил о назначении Хаби Алонсо на должность главного тренера команды.

44-летний испанец подписал контракт с лондонским клубом до лета 2030 года. В «Челси» подчеркнули, что сделали ставку на Алонсо из-за его современного футбольного стиля, тактической гибкости и умения строить атакующую игру.

После назначения нового наставника внимание болельщиков привлек и Михаил Мудрик. Украинский вингер, который сейчас отбывает дисквалификацию из-за допингового дела, одним из первых отреагировал на новость в соцсетях.

Мудрик подписался на Алонсо в Instagram, чем сразу вызвал активное обсуждение среди фанатов «синих».