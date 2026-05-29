Мудрик принял первое решение после назначения Алонсо в Челси
Украинец подписался на тренера
«Челси» официально объявил о назначении Хаби Алонсо на должность главного тренера команды.
44-летний испанец подписал контракт с лондонским клубом до лета 2030 года. В «Челси» подчеркнули, что сделали ставку на Алонсо из-за его современного футбольного стиля, тактической гибкости и умения строить атакующую игру.
После назначения нового наставника внимание болельщиков привлек и Михаил Мудрик. Украинский вингер, который сейчас отбывает дисквалификацию из-за допингового дела, одним из первых отреагировал на новость в соцсетях.
Мудрик подписался на Алонсо в Instagram, чем сразу вызвал активное обсуждение среди фанатов «синих».
Mudryk has followed Xabi Alonso on IG. 💙 pic.twitter.com/zdGwj53CwY— CFC Pics (@Mohxmmad) May 29, 2026
