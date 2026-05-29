  4. Лучшим пенальтистом УПЛ-2025/26 стал Хоакин Сифуэнтес
29 мая 2026, 15:10
Лучшим пенальтистом УПЛ-2025/26 стал Хоакин Сифуэнтес

Испанский хавбек «Эпицентра» реализовал в минувшем сезоне 6 пенальти из 6

В сезоне-2025/26 три и более 11-метровых пробили 6 игроков. Испанский полузащитник «Эпицентра» Хоакин Сифуэнтес реализовал 6 пенальти из 6, Филипп Будковский («Заря»), Алексей Гуцуляк («Полесье»), Максим Марусич («Полтава») и Андрей Ярмоленко («Динамо») – 3 из 3-х, а Педринью («Шахтер») – 3 из 4-х.

Между тем, Ярмоленко, который, за карьеру забил в УПЛ с одиннадцатиметровой отметки 21 мяч, вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров-пенальтистов чемпионатов Украины, имея при этом наивысший процент реализации (95,5%). А результативная серия Андрея из 21 точного удара подряд стала рекордной в истории УПЛ. Прежнее достижение Васила Гигиадзе 20-летней давности, Ярмоленко превзошел на 2 гола.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов Украины

Игрок

Клубы*

Голы

Удары

%

1.

Васил ГИГИАДЗЕ

Таврия, Кривбасс, Нефтяник

27

30

90,0

2.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

24

28

85,7

3.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер, Динамо

24

29

82,8

4.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

ЦСКА/Арсенал, Металлург Д,

23

25

92,0

Ильичевец, Ворскла

5.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

21

22

95,5

6.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер, Кремень, Металлург Д

20

24

83,3

7.

Сергей МИЗИН

Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр,

18

20

90,0

Металлист, Карпаты

8.

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр, Таврия

17

19

89,5

9.

Марко ДЕВИЧ

Металлист, Шахтер

17

20

85,0

10.

Сергей БЕЖЕНАР

Днепр, Динамо, ЦСКА

17

21

81,0

Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины

Игрок

Клубы

Серия

Период

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

21*

06.04.2014 - 16.05.2026

2.

Васил ГИГИАДЗЕ

Таврия, Кривбасс

19

21.04.2001 - 26.03.2006

3.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер, Кремень

13

17.07.1994 - 14.05.1999

Сергей РЕБРОВ

Динамо

13

30.08.1998 - 04.03.2007

5.

Марко ДЕВИЧ

Металлист

12

23.09.2007 - 07.08.2010

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Металлург Д, Ильичевец

12

17.07.2002 - 31.10.2010

Арсенал

Максим ТРЕТЬЯКОВ

Черноморец,

12*

31.03.2018 - 26.04.2026

Александрия, Оболонь

* серия не закончена.

О, виявляється, до рекорду треба не 2 пеналі, а 7 ))
