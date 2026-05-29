Лучшим пенальтистом УПЛ-2025/26 стал Хоакин Сифуэнтес

В сезоне-2025/26 три и более 11-метровых пробили 6 игроков. Испанский полузащитник «Эпицентра» Хоакин Сифуэнтес реализовал 6 пенальти из 6, Филипп Будковский («Заря»), Алексей Гуцуляк («Полесье»), Максим Марусич («Полтава») и Андрей Ярмоленко («Динамо») – 3 из 3-х, а Педринью («Шахтер») – 3 из 4-х.

Между тем, Ярмоленко, который, за карьеру забил в УПЛ с одиннадцатиметровой отметки 21 мяч, вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров-пенальтистов чемпионатов Украины, имея при этом наивысший процент реализации (95,5%). А результативная серия Андрея из 21 точного удара подряд стала рекордной в истории УПЛ. Прежнее достижение Васила Гигиадзе 20-летней давности, Ярмоленко превзошел на 2 гола.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов Украины

Игрок Клубы* Голы Удары % 1. Васил ГИГИАДЗЕ Таврия, Кривбасс, Нефтяник 27 30 90,0 2. Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 24 28 85,7 3. Сергей РЕБРОВ Шахтер, Динамо 24 29 82,8 4. Сергей ЗАКАРЛЮКА ЦСКА/Арсенал, Металлург Д, 23 25 92,0 Ильичевец, Ворскла 5. Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 21 22 95,5 6. Олег МАТВЕЕВ Шахтер, Кремень, Металлург Д 20 24 83,3 7. Сергей МИЗИН Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр, 18 20 90,0 Металлист, Карпаты 8. Сергей НАЗАРЕНКО Днепр, Таврия 17 19 89,5 9. Марко ДЕВИЧ Металлист, Шахтер 17 20 85,0 10. Сергей БЕЖЕНАР Днепр, Динамо, ЦСКА 17 21 81,0

Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины

Игрок Клубы Серия Период 1. Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 21* 06.04.2014 - 16.05.2026 2. Васил ГИГИАДЗЕ Таврия, Кривбасс 19 21.04.2001 - 26.03.2006 3. Олег МАТВЕЕВ Шахтер, Кремень 13 17.07.1994 - 14.05.1999 Сергей РЕБРОВ Динамо 13 30.08.1998 - 04.03.2007 5. Марко ДЕВИЧ Металлист 12 23.09.2007 - 07.08.2010 Сергей ЗАКАРЛЮКА Металлург Д, Ильичевец 12 17.07.2002 - 31.10.2010 Арсенал Максим ТРЕТЬЯКОВ Черноморец, 12* 31.03.2018 - 26.04.2026 Александрия, Оболонь

* серия не закончена.