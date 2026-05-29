Скрипник рассказал, что ждет Коноплю в чемпионате Германии

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал трансфер защитника донецкого «Шахтера» Ефима Конопли, который присоединился к немецкой «Боруссии» Менхенгладбах:

«По-моему, это футболист, который хорошо подготовлен и может играть очень важную роль в команде. Я смотрю на этот переход положительно. Не вижу причин беспокоиться.

Я уверен, что он не потеряется, потому что команда у него хорошая. Сначала они стартовали неудачно, затем сменили тренера – пришла клубная легенда. После этого начали показывать более или менее качественный футбол. В общем, это крепкая команда среднего уровня.

С опытом Ефима – Лига чемпионов, «Шахтер», еврокубки, сборная – он будет на хорошем уровне. Просто он должен понимать, что там не будет проходных матчей.

Каждые выходные – суббота, воскресенье – очень интенсивные матчи. Если еще и «английская» неделя с игрой посреди недели, то любая команда может отобрать очки у любого.

С учетом того, что он играл в «Шахтере», где было много проходных матчей и ротация не сильно влияла на результат, разница будет ощутима. Здесь ты постоянно играешь сильнейшим составом против хороших соперников. Почти нет слабых команд. У тебя меньше времени на восстановление – все совсем по-другому.

Поэтому к этому нужно не просто быть готовым – к этому нужно привыкнуть. Ефим должен понять, что средний уровень Бундеслиги выше чемпионата Украины», – признался Скрипник.

Конопля является воспитанником академии «Шахтера». В составе первой команды «горняков» дебютировал в августе 2021 года и провел в футболке «оранжево-черных» 114 матчей – забил 7 мячей и отдал 15 голевых передач.