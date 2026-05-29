Украина. Премьер лига
Пихаленок признался, что не перешёл в Жирону из-за Довбика

Руководство Днепра-1 отказалось отпускать сразу двух игроков

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок вспомнил, как чуть не оказался в испанской «Жироне» вместе с нападающим Артемом Довбиком.

По словам игрока, летом 2023 года «Жирона» сделала «Днепру-1» предложение по поводу него и Артема, однако руководство отказалось отпускать двух ключевых футболистов.

«Они хотели нас обоих, но в Днепре сказали, что если мы сразу двух игроков, ключевых игроков отпустим, то будет очень сложно. Поэтому продали, меня оставили. Потом из Америки у меня было одно предложение», – вспомнил Пихаленок.

Довбик перешел в «Жирону» за 6 млн евро. Через год «Днепр-1» продал Пихаленко «Динамо» за 2,5 млн евро.

