ПИХАЛЕНОК: «Если честно, это провал для такого клуба, как Динамо»

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок оценил результаты прошлого сезона «сине-белых» в УПЛ.

По итогам чемпионата команда Игоря Костюка заняла четвертое место в турнирной таблице, набрав 57 очков в 30 матчах.

«Если честно, это провал для такого клуба, как «Динамо». И только кубок немного сгладил эту ситуацию. Но нам нужно хорошо поработать летом, чтобы следующий сезон был намного лучше», – сказал Пихаленок.