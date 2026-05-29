Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПИХАЛЕНОК: «Если честно, это провал для такого клуба, как Динамо»
Украина. Премьер лига
29 мая 2026, 14:48 |
253
5

ПИХАЛЕНОК: «Если честно, это провал для такого клуба, как Динамо»

Александр остался недоволен результатами клуба в УПЛ

29 мая 2026, 14:48 |
253
5 Comments
ПИХАЛЕНОК: «Если честно, это провал для такого клуба, как Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок оценил результаты прошлого сезона «сине-белых» в УПЛ.

По итогам чемпионата команда Игоря Костюка заняла четвертое место в турнирной таблице, набрав 57 очков в 30 матчах.

«Если честно, это провал для такого клуба, как «Динамо». И только кубок немного сгладил эту ситуацию. Но нам нужно хорошо поработать летом, чтобы следующий сезон был намного лучше», – сказал Пихаленок.

«Динамо» выиграло Кубок Украины, обыграв в финале «Чернигов» (3:1).

По теме:
Лучшим пенальтистом УПЛ-2025/26 стал Хоакин Сифуэнтес
Пихаленок признался, что не перешёл в Жирону из-за Довбика
Самым возрастным бомбардиром сезона-2025/26 стал 36-летний Андрей Ярмоленко
Александр Пихаленок Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк назвал причину неудачного выступления Усика против Верховена
Бокс | 29 мая 2026, 08:42 4
Красюк назвал причину неудачного выступления Усика против Верховена
Красюк назвал причину неудачного выступления Усика против Верховена

Александр считает, что возраст украинца сыграл свою роль

У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
Футбол | 29 мая 2026, 09:15 11
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда

На игрока претендует «Боруссия» Дортмунд

Ротань неожиданно возглавит другой клуб после бронзы с Полесьем в УПЛ
Футбол | 29.05.2026, 13:33
Ротань неожиданно возглавит другой клуб после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другой клуб после бронзы с Полесьем в УПЛ
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Хоккей | 29.05.2026, 00:07
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Футбол | 29.05.2026, 07:16
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
четверте місце для дніщенських навпаки незаслужено високе.
об'єктивно за рівнем гри .без шубних суддів бовтались би в зоні перехідних матчів
Ответить
0
динама давно уже середняк УПЛ. Без шуб шансы на медальную зону у неё нулевые! Привыкай картавый пихалёнок!
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Как говорил Казимирович «Вершини еврокубків ще впереди»
Ответить
-1
Для такой команды это не провал. Это уже норма. 
Ответить
-1
Популярные новости
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 31
Футбол
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 8
Бокс
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
27.05.2026, 09:13 10
Футбол
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 16
Футбол
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
28.05.2026, 10:31 5
Бокс
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
29.05.2026, 07:22 4
Футбол
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
28.05.2026, 14:55 24
Теннис
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
27.05.2026, 19:00 133
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем