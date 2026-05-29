ПИХАЛЕНОК: «Если честно, это провал для такого клуба, как Динамо»
Александр остался недоволен результатами клуба в УПЛ
Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок оценил результаты прошлого сезона «сине-белых» в УПЛ.
По итогам чемпионата команда Игоря Костюка заняла четвертое место в турнирной таблице, набрав 57 очков в 30 матчах.
«Если честно, это провал для такого клуба, как «Динамо». И только кубок немного сгладил эту ситуацию. Но нам нужно хорошо поработать летом, чтобы следующий сезон был намного лучше», – сказал Пихаленок.
«Динамо» выиграло Кубок Украины, обыграв в финале «Чернигов» (3:1).
об'єктивно за рівнем гри .без шубних суддів бовтались би в зоні перехідних матчів