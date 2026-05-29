  4. В Динамо назвали победу Шахтера в УПЛ полностью заслуженной
29 мая 2026, 14:38
В Динамо назвали победу Шахтера в УПЛ полностью заслуженной

Пихаленок оценил сезон донецкого клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал победу донецкого «Шахтера» в прошлом розыгрыше Украинской Премьер-лиги.

«Полностью заслуженное чемпионство «Шахтера». Они отлично провели сезон, и вообще никаких вопросов нет», — сказал футболист.

По итогам сезона «Шахтер» занял первое место в турнирной таблице, набрав 72 очка в 30 матчах. Отрыв от второй строчки составил 12 очков. «Динамо» финишировало четвертым с 57 очками.

Пихаленок является воспитанником «Шахтера», с 2014 по 2021 год его контракт принадлежал донецкому клубу.

Александр Пихаленок Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун
Не здивуюся, якщо за 2-4 роки Піхальонок перейде в Шахту. Подібно до Караваєва... 
