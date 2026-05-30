Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Там русский». В финале Лиги чемпионов Маркевич будет болеть за Арсенал
«Там русский». В финале Лиги чемпионов Маркевич будет болеть за Арсенал

Авторитетный отечественный специалист объяснил свой выбор

«Там русский». В финале Лиги чемпионов Маркевич будет болеть за Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

Завтра, 30 мая в решающем поединке Лиги чемпионов сезона-2025/26 сойдутся французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал». Свой прогноза на этот матч в эксклюзивном комментарии Sport.ua дал известный украинский наставник Мирон Маркевич, который также сказал, за кого будет болеть в этом противостоянии.

– Если говорить о своих болельщицких симпатиях, то я буду болеть за «Арсенал», – сказал Мирон Богданович. – Англичане заслужили на этот трофей своей работой. Тем более, что они еще никогда не выигрывали этот турнир. «ПСЖ» – действующий победитель Лиги чемпионов, можно с соперником и поделиться титулом (улыбается). К тому же я не хочу болеть за команду, цвета которой защищает россиянин.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Менталітет: злить не те, що своя корова здохла, а те, що у сусіда жива! Просто дніще Мироне Богдановичу! 
Кацапи - виродки. Але в ПСЖ грає Забарний! 
Стоит открыть тайну. Зато в ПСЖ украинец имеет шанс стать обладателем ЛЧ. Мы про это будем помнить всегда. А то что там играл когда то Сафонов, забудем уже через неделю. Болеем за украинца!!!!
