«Там русский». В финале Лиги чемпионов Маркевич будет болеть за Арсенал

Завтра, 30 мая в решающем поединке Лиги чемпионов сезона-2025/26 сойдутся французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал». Свой прогноза на этот матч в эксклюзивном комментарии Sport.ua дал известный украинский наставник Мирон Маркевич, который также сказал, за кого будет болеть в этом противостоянии.

– Если говорить о своих болельщицких симпатиях, то я буду болеть за «Арсенал», – сказал Мирон Богданович. – Англичане заслужили на этот трофей своей работой. Тем более, что они еще никогда не выигрывали этот турнир. «ПСЖ» – действующий победитель Лиги чемпионов, можно с соперником и поделиться титулом (улыбается). К тому же я не хочу болеть за команду, цвета которой защищает россиянин.