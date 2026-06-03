«Это некрасиво сказано, но это правда». Сабо – об итогах в УПЛ

В УПЛ завершился регулярный чемпионат, который прошел в интересной и интригующей борьбе. Подвести его итоги сайт Sport.ua эксклюзивно попросил авторитетных отечественных специалистов и тренеров, которым мы задавали пять вопросов. Принял участие в этой рубрике легендарный футболист, тренер, а сейчас эксперт Йожеф Сабо.

– Йожеф Йожефович, что бы вы отметили в прошлом сезоне УПЛ как с положительной, так и с отрицательной стороны?

– Настроение, честно говоря, не футбольное. У нас в стране идет война, гибнут люди, бизнесу сложно держаться на плаву. На фоне всей этой ситуации клубы, которые раньше задавали тон в нашем футболе, отсутствуют. А если не отсутствуют, то влекут жалкое существование. Нашлись небольшие деньги, появились новые команды, о которых я раньше вообще не слышал. И этот круговорот не прекращается.

Что касается наших ведущих клубов то, как мы видим, лучше других себя сейчас чувствует «Шахтер», который хоть и в третьем по силе европейском турнире напоминает, что Украина жива. «Горняки» покупают молодых бразильцев, выращивают их и продают.

– Тем не менее, жизнь продолжается, чемпионат благополучно завершился. Какая команда стала для вас открытием?

– ЛНЗ. Тем не менее, не умаляя заслуг черкащан, и ни в коем случае, не обижая команду Виталия Пономарева, скажу, что это за счет того, что гегемоны УПЛ, кроме «Шахтера», нулевые. Это некрасиво сказано, но куда деться, я говорю правду. Четвертое итоговое место для нынешнего «Динамо», уже хорошо. Слабенькая команда.

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– Какова ваша версия тройки лучших тренеров УПЛ-2025/26?

– Отметил бы опять-таки, Виталия Пономарева, который пока идет по восходящей. Он ведь и в «Рухе» создал боеспособный коллектив, а сейчас ЛНЗ, на который, уверен, никто не ставил, привел к серебряным медалям. Были победы над «Шахтером», «Динамо», «Полесьем». Дай Бог, чтобы это было не на один день. Арда Туран? Ну разве что из-за того, что команда стала чемпионом. Мне не совсем нравится его работа. У «горняков» в составе много бразильцев, но целостности я пока не увидел. За Русланом Ротанем нужно понаблюдать. Он еще молод, но пытается что-то создавать. Руслан был хорошим футболистом, но не всегда потом получается классный наставник. Опять же время покажет. В «Полесье» то покупают футболистов, то продают, пока мне это не совсем понятно. С таким составом, на мой взгляд, на международной арене житомирянам будет сложно.

– Кто разочаровал?

– Однозначно, «Динамо». Команда не показывают ту игру, которую я хотел бы видеть. Нет фланговых, скоростных атак, очень много сумбура, в середине поля одни подкаты и нарушения правил. Как я сказал выше, четвертое место, наверное, потолок для этого коллектива.

– Какие перспективы у нашего чемпионата в ближайшем будущем?

– Хочется, чтобы наши клубы стали более конкурентоспособными в Европе. А чтобы это случилось, нужно спокойствие и стабильность в стране. Тогда, естественно, и уровень чемпионата будет расти, пойдут зрители на стадионы, как это было в недалеком будущем. Хочется праздника футбола, а не просто матча при пустых трибунах. Мы понимаем, какой человек в этом виноват, если, его можно назвать человеком. К сожалению, ситуация пока такова.