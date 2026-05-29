Известно, кто пригласил Бессмертного в Динамо. Суркис только поддержал идею
Анатолий получил приглашение от Игоря Костюка
Украинский специалист Анатолий Бессмертный признался, что Игорь Костюк пригласил его в тренерский штаб киевского Динамо, а Игорь Суркис поддержал эту инициативу.
– Кто вас пригласил в Динамо: главный тренер или президент Игорь Суркис?
– Инициатива поступила от Игоря Владимировича Костюка, а президент ее поддержал, – сказал Анатолий.
В сезоне 2025/26 киевское Динамо заняло лишь 4 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, но «бело-синие» смогли завоевать Кубок Украины, обыграв в финале ФК Чернигов (3:1).
