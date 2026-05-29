  4. Бессмертный отреагировал на слова Леоненко после назначения тренером Динамо
29 мая 2026, 07:43
Анатолий пояснил, почему согласился на предложение киевского клуба

ФК Виктория

Украинский специалист Анатолий Бессмертный объяснил свой переход в тренерский штаб киевского Динамо, обратившись к легенде «бело-синих» Виктору Леоненко.

– Как вы вообще оцениваете этот переход, ведь Динамо для вас – не чужой клуб?

– Знаете, это огромная ответственность. Сразу понимаешь уровень. Динамо – это гранд украинского и европейского футбола. Потому и ответственность здесь велика, и требования. У Динамо всегда стоят только самые высокие задачи.

– Я часто общаюсь с Виктором Леоненко, и он повторяет: «Бессмертного нужно ставить главным тренером Динамо». Думаю, он обрадуется, что вы уже оказались ближе к этой должности.

– Главное сейчас – быть действительно полезным помощником и помочь Игорю Владимировичу в реализации всех его планов и идей, – сказал Виктор.

