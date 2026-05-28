  4. Украинец ошеломил Аякс. Зинченко хочет подписать титулованный клуб
28 мая 2026, 23:23 | Обновлено 28 мая 2026, 23:30
Александр может вернуться в ПСВ

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может продолжить карьеру в нидерландском ПСВ, сообщает Football Transfers.

По информации источника, летом клуб из Эйндховена должны покинуть сразу два фланговых защитника – Сержиньо Дест и Мауро Жуниор. И ПСВ рассматривает возможность подписать украинца, имеющего контракт с амстердамским «Аяксом» до лета текущего года, как свободного агента.

Зинченко уже выступал за клуб из Эйндховена. В сезоне-2016/17 «Манчестер Сити» отдал Александра в аренду в ПСВ. Тогда за нидерландский клуб украинец сыграл 17 матчей, отличившихся четырьмя результативными передачами.

Ранее легенда нидерландского футбола Вим Кифт похвалил Зинченко.

Антон Романенко Источник: SoccerNews.nl
