Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда нидерландского футбола: «Мы видели это и с тем украинцем»
Нидерланды
12 мая 2026, 15:52 |
530
0

Легенда нидерландского футбола: «Мы видели это и с тем украинцем»

Вим Кифт высоко ценит Александра Зинченко

12 мая 2026, 15:52 |
530
0
Легенда нидерландского футбола: «Мы видели это и с тем украинцем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Нидерландский эксперт Рене ван дер Гип отметил игру левого защитника «Утрехта» Суффиана Эль-Каруани в текущем сезоне. В ответ бывший футболист Вим Кифт назвал украинца Александра Зинченко, который зимой перешел в амстердамский «Аякс», но не успел проявить себя в клубе из-за травмы, очень хорошим игроком.

«Непонятно, почему три ведущих клуба не покупают этого парня. Того левого защитника из «Утрехта». Практически каждый его штрафной удар — это голевой шанс. Это же качество, правда? У этого парня великолепный удар. Угловые, штрафные, все. Это действительно качество, понимаете?», — сказал ван дер Гийп в подкасте KieftJansenEgmondGijp.

В ответ Кифт добавил: «Мы видели это и с тем украинцем, который получил травму в «Аяксе». С Александром Зинченко. Он — очень хороший футболист, действительно очень хороший футболист».

Кифт выступал на позиции нападающего. Он сыграл 43 матча в составе сборной Нидерландов, в которых отличился 11 голами. Со своей национальной командой Вим становился чемпионом Европы в 1988 году.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола неожиданно вспомнил о Зинченко.

По теме:
Игра на два дня. В Нидерландах доигран матч, который прервали из-за драки
Речь тренера изменила игру. NAVI победили клуб Зинченко в CS2
Эредивизи: безумие Аякса и Утрехта, перенос из-за драки фанатов
Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу Аякс Утрехт
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Футбол | 12 мая 2026, 07:08 22
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин

Андрей попал в список «неприкасаемых»

Эпицентр – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 12 мая 2026, 13:30 0
Эпицентр – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Житомирская команда всеми силами попытается удержать второе место

Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Футбол | 12.05.2026, 04:10
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Лига Европы. Кто может стать соперником Динамо в первом раунде квалификации
Футбол | 12.05.2026, 10:10
Лига Европы. Кто может стать соперником Динамо в первом раунде квалификации
Лига Европы. Кто может стать соперником Динамо в первом раунде квалификации
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Футбол | 12.05.2026, 07:36
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 36
Футбол
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
11.05.2026, 09:22
Бокс
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 7
Футбол
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 28
Футбол
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 104
Футбол
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 17:13 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем