Легенда нидерландского футбола: «Мы видели это и с тем украинцем»

Нидерландский эксперт Рене ван дер Гип отметил игру левого защитника «Утрехта» Суффиана Эль-Каруани в текущем сезоне. В ответ бывший футболист Вим Кифт назвал украинца Александра Зинченко, который зимой перешел в амстердамский «Аякс», но не успел проявить себя в клубе из-за травмы, очень хорошим игроком.

«Непонятно, почему три ведущих клуба не покупают этого парня. Того левого защитника из «Утрехта». Практически каждый его штрафной удар — это голевой шанс. Это же качество, правда? У этого парня великолепный удар. Угловые, штрафные, все. Это действительно качество, понимаете?», — сказал ван дер Гийп в подкасте KieftJansenEgmondGijp.

В ответ Кифт добавил: «Мы видели это и с тем украинцем, который получил травму в «Аяксе». С Александром Зинченко. Он — очень хороший футболист, действительно очень хороший футболист».

Кифт выступал на позиции нападающего. Он сыграл 43 матча в составе сборной Нидерландов, в которых отличился 11 голами. Со своей национальной командой Вим становился чемпионом Европы в 1988 году.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола неожиданно вспомнил о Зинченко.