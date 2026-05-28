ОФИЦИАЛЬНО. Демикелис продлил соглашение с Мальоркой

Аргентинский специалист Мартин Демикелис продлил контракт с «Мальоркой». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Несмотря на то, что под его управлением коллектив покинул Ла Лигу по итогам сезона (18-е место с 42 баллами), стороны продлили соглашение до лета 2028 года. Финансовые детали не разглашаются.

«Мальорку» Демикелис возглавил 1 марта 2026 года. Предстоящий сезон «островитяне» начнут в Сегунде – второй по силе дивизиона чемпионата Испании.