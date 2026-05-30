  4. Реалу придется заплатить целое состояние за Моуриньо
30 мая 2026, 01:32 | Обновлено 30 мая 2026, 01:45
Реалу придется заплатить целое состояние за Моуриньо

Мадридцам предстоит выложить за португальского тренера 15 миллионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Мадридскому «Реалу» придётся заплатить 15 миллионов евро за возвращение Жозе Моуриньо.

По информации СМИ, нынешний клуб наставника – «Бенфика» – не намерен снижать сумму компенсации за досрочное расторжение контракта.

Сообщается, что ранее мадридский клуб мог пригласить Моуриньо за 6-7 миллионов евро, однако из-за президентских выборов в «Реале» сроки активации клаусулы были пропущены, что существенно увеличило стоимость сделки.

Несмотря на это, президент «сливочных» Флорентино Перес якобы все равно готов вернуть португальца на «Сантьяго Бернабеу».

По данным источника, Моуриньо может получить полный контроль над раздевалкой и значительное влияние на трансферную политику клуба. Ожидается, что контракт будет подписан на два года с опцией продления еще на сезон.

Жозе Моуриньо Бенфика Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
