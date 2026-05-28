Флорентино ПЕРЕС: «У нас лучшие игроки в мире, нужен хороший тренер»

Президент «Реала» Флорентино Перес отметил, что пока не разговаривал с Жозе Моуриньо, который может возглавить мадридцев.

«Есть ли у меня на примете кандидатура? Две. Моуриньо? Он явно хороший тренер. Я не буду объявлять об этом, потому что еще не разговаривал с ним».

«Я не знаю, будет ли Винисиус Жуниор продлевать контракт. Если вы спрашиваете мое мнение, я надеюсь, что он останется в «Реале», потому что он один из лучших игроков в мире».

«Мбаппе, Беллингем, Гюлер, Вальверде, Винисиус… Это лучшие игроки в мире. Люди знают, что я всегда подписываю лучших. Хороший тренер поможет всем этим игрокам пройти еще один очень важный этап в «Реале», – заявил Перес через день после начала своей избирательной кампании на пост президента клуба.