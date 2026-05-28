Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флорентино ПЕРЕС: «У нас лучшие игроки в мире, нужен хороший тренер»
Испания
28 мая 2026, 23:22 |
244
0

Флорентино ПЕРЕС: «У нас лучшие игроки в мире, нужен хороший тренер»

Флорентино Перес заявил, что у Жозе Моуриньо есть конкурент

28 мая 2026, 23:22 |
244
0
Флорентино ПЕРЕС: «У нас лучшие игроки в мире, нужен хороший тренер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес отметил, что пока не разговаривал с Жозе Моуриньо, который может возглавить мадридцев.

«Есть ли у меня на примете кандидатура? Две. Моуриньо? Он явно хороший тренер. Я не буду объявлять об этом, потому что еще не разговаривал с ним».

«Я не знаю, будет ли Винисиус Жуниор продлевать контракт. Если вы спрашиваете мое мнение, я надеюсь, что он останется в «Реале», потому что он один из лучших игроков в мире».

«Мбаппе, Беллингем, Гюлер, Вальверде, Винисиус… Это лучшие игроки в мире. Люди знают, что я всегда подписываю лучших. Хороший тренер поможет всем этим игрокам пройти еще один очень важный этап в «Реале», – заявил Перес через день после начала своей избирательной кампании на пост президента клуба.

По теме:
В Баварии считали, что Барселона блефует в переговорах по Гордону
Главный тренер Райо Вальекано уходит на повышение сразу после финала ЛК
ФОТО. Одноклубника Лунина высмеяли после нового поста в Instagram
Флорентино Перес Жозе Моуриньо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Арда Гюлер Федерико Вальверде Винисиус Жуниор
Руслан Полищук Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Солидная сумма. Известно, какую зарплату запросил Зинченко в Аяксе
Футбол | 28 мая 2026, 23:17 0
Солидная сумма. Известно, какую зарплату запросил Зинченко в Аяксе
Солидная сумма. Известно, какую зарплату запросил Зинченко в Аяксе

Украинец выдвинул требование, которое в Амстердаме не могут удовлетворить

Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Футбол | 28 мая 2026, 07:08 4
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим

Будет решено будущее Бленуце

Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Футбол | 28.05.2026, 09:04
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
Футбол | 28.05.2026, 18:38
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Бокс | 28.05.2026, 08:02
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
27.05.2026, 18:37 1
Футбол
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 15
Футбол
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
27.05.2026, 06:52 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 1
Бокс
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
28.05.2026, 07:02 3
Бокс
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
27.05.2026, 19:00 133
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 15
Бокс
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
28.05.2026, 05:02 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем