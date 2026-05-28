«Не хочу этого делать». Синнер объяснил, почему вылетел с Ролан Гаррос

Итальянский теннисист Янник Синнер (ATP 1) прокомментировал поражение от аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (ATP 56) во втором круге «Ролан Гаррос»:

«Я не чувствовал себя очень хорошо на корте, но такое бывает. В третьем сете у меня было хорошее преимущество. Не смог довести матч до победы. Потом мне пришлось изрядно попотеть. Поздравляю его. Не хочу приуменьшать его заслуги. Он провел очень уверенный матч, особенно в конце. Я думаю, в целом, сошлось много факторов. Нет одной причины. Я много играл в последние месяцы и не имел много времени на восстановление.

Сегодня утром я чувствовал, что не очень хорошо спал. Когда проснулся, мне было немного тяжело, но, знаете, такое бывает. Обычно на турнирах Большого шлема бывает несколько дней, когда ты не чувствуешь себя идеально. Сегодня был именно такой день.

Мне было тяжело, начало сильно кружиться в голове. Очень мало энергии. Пытался доиграть подачу, но не хватило сил. В четвёртом сете я немного сбавил, пытаясь сохранить чуть больше энергии на пятый. Это был очень важный гейм, первый в пятом сете. Я не смог удержать. Потом всё пошло немного вниз.

Конечно, это тяжело принять, учитывая то, где я был, и все остальное, но теперь у меня есть много времени, чтобы восстановиться. Я, скорее всего, не буду играть ни на одном турнире на траве до Уимблдона. Сейчас мне действительно нужен отдых, чтобы полностью восстановиться, в том числе и психологически, а затем быть готовым выйти на Уимблдон.

Я выиграл три турнира на грунте (в Монте-Карло, Мадриде и Риме – прим.). Невероятные результаты. У меня была удивительная серия. Я всегда стараюсь смотреть на положительную сторону. Если посмотреть на весь грунтовый сезон, я играл очень хорошо».