Трансфер Домчака стал третьим самым дорогим среди украинских вратарей

Трансфер 19-летнего вратаря Назара Домчака из Карпат в чешскую Славию стал третьим самым дорогим среди всех украинских голкиперов в истории.

Стоимость перехода украинца составила 5 млн евро.

За большую сумму состоялись только трансферы Анатолия Трубина из Шахтера в Бенфику (10 млн евро, 2023/24) и Андрея Лунина из Зари в Реал (8.5 млн евро, 2018/19).

Вспомним все переходы украинских голкиперов в истории, сумма трансфера которых составила 1 млн евро или больше

Самые дорогие в истории трансферы украинских вратарей