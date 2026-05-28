Украина. Премьер лига28 мая 2026, 20:31 |
Трансфер Домчака стал третьим самым дорогим среди украинских вратарей
Вспомним все переходы украинских голкиперов, сумма трансфера которых составила 1 млн евро или больше
Трансфер 19-летнего вратаря Назара Домчака из Карпат в чешскую Славию стал третьим самым дорогим среди всех украинских голкиперов в истории.
Стоимость перехода украинца составила 5 млн евро.
За большую сумму состоялись только трансферы Анатолия Трубина из Шахтера в Бенфику (10 млн евро, 2023/24) и Андрея Лунина из Зари в Реал (8.5 млн евро, 2018/19).
Вспомним все переходы украинских голкиперов в истории, сумма трансфера которых составила 1 млн евро или больше
Самые дорогие в истории трансферы украинских вратарей
- 10 млн евро – Анатолий Трубин (из Шахтера в Бенфику), 2023/24
- 8.5 млн евро – Андрей Лунин (из Зари в Реал), 2018/19
- 5 млн евро – Назар Домчак (из Карпат в Славию), 2026/27
- 3.3 млн евро – Денис Бойко (из Днепра в Бешикташ), 2015/16
- 3.1 млн евро – Максим Коваль (из Металлург Запорожья в Динамо), 2010/11
- 3 млн евро – Георгий Бущан (из Динамо в Аль-Шабаб), 2024/25
- 3 млн евро – Дмитрий Ризнык (из Ворсклы в Шахтер), 2022/23
- 2.7 млн евро – Кирилл Фесюн (из Колоса в Шахтер), 2024/25
- 1 млн евро – Андрей Пятов (из Ворсклы в Шахтер), 2006/07
