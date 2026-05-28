Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков может объединить усилия с Ребровым в знаменитом клубе
Турция
28 мая 2026, 20:10 | Обновлено 28 мая 2026, 20:13
1600
0

Цыганков может объединить усилия с Ребровым в знаменитом клубе

Футболиста предложили «Бешикташу»

28 мая 2026, 20:10 | Обновлено 28 мая 2026, 20:13
1600
0
Цыганков может объединить усилия с Ребровым в знаменитом клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Агент Виктора Цыганкова из «Жироны» предложили его услуги турецким клубам.

Как отмечает источник, среди клубов, получивших предложение, фигурирует и турецкий «Бешикташ», однако стамбульский гранд пока не проявил официальной реакции. Дальнейшее развитие ситуации ожидается во время летнего трансферного окна.

В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков принял участие в 34 матчах на клубном уровне, в которых забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость украинского вингера составляет около 15 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Интересно, что «Бешикташ» может возглавить бывший тренер Цыганкова Сергей Ребров.

По теме:
Трансфер Домчака стал третьим самым дорогим среди украинских вратарей
Барселона в шаге от подписания звезды. Известны подробности
Источник назвал причину перехода Караваева из Динамо в Шахтер
Виктор Цыганков Жирона трансферы Ла Лиги трансферы Бешикташ
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олейникова дожала австралийку и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 28 мая 2026, 14:25 65
Олейникова дожала австралийку и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Олейникова дожала австралийку и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026

Александра вырвала победу у Кимберли Биррелл на супертай-брейке

Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Футбол | 28 мая 2026, 07:08 4
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим

Будет решено будущее Бленуце

Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Футбол | 28.05.2026, 09:04
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Впервые в истории один футболист взял два еврокубка за сезон
Футбол | 28.05.2026, 18:43
Впервые в истории один футболист взял два еврокубка за сезон
Впервые в истории один футболист взял два еврокубка за сезон
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
Бокс | 28.05.2026, 09:53
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
28.05.2026, 05:02 13
Футбол
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
27.05.2026, 19:00 133
Теннис
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28.05.2026, 07:27 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 14
Бокс
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
27.05.2026, 09:13 10
Футбол
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем