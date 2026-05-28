Цыганков может объединить усилия с Ребровым в знаменитом клубе

Агент Виктора Цыганкова из «Жироны» предложили его услуги турецким клубам.

Как отмечает источник, среди клубов, получивших предложение, фигурирует и турецкий «Бешикташ», однако стамбульский гранд пока не проявил официальной реакции. Дальнейшее развитие ситуации ожидается во время летнего трансферного окна.

В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков принял участие в 34 матчах на клубном уровне, в которых забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость украинского вингера составляет около 15 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Интересно, что «Бешикташ» может возглавить бывший тренер Цыганкова Сергей Ребров.