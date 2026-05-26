Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Тренер может возглавить «Бешикташ»
Бывший наставник сборной Украины Сергей Ребров вернется к работе.
Как сообщает источник, спортивный директор многократного чемпиона Турции «Бешикташа» Ондер Озен пытается убедить Реброва возглавить клуб.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
18 мая было официально объявлено о назначении итальянца Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
