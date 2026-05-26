  4. Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
26 мая 2026, 21:48
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба

Тренер может возглавить «Бешикташ»

Бывший наставник сборной Украины Сергей Ребров вернется к работе.

Как сообщает источник, спортивный директор многократного чемпиона Турции «Бешикташа» Ондер Озен пытается убедить Реброва возглавить клуб.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

18 мая было официально объявлено о назначении итальянца Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.

Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
сірожа підзаробить грошенят ще на одну заставу якомусь ватному покидьку.
Вони можуть собi дозволити бiльш дорогого Метра запросити.. 
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
