Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба

Бывший наставник сборной Украины Сергей Ребров вернется к работе.

Как сообщает источник, спортивный директор многократного чемпиона Турции «Бешикташа» Ондер Озен пытается убедить Реброва возглавить клуб.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

18 мая было официально объявлено о назначении итальянца Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.