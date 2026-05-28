  4. Марко Матерацци прокомментировал позорную поездку в россию
28 мая 2026, 22:03 | Обновлено 28 мая 2026, 22:06
Марко Матерацци прокомментировал позорную поездку в россию

Итальянец извинился за содеянное

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Матерацци

Экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци прокомментировал свою поездку в россию, где он был гостем на финале местного суперкубка:

«Привет всем!

В последние часы много говорят о моей поездке в россию. Я находился там в течение половины дня и участвовал исключительно в мероприятии для детей. В каких-либо других мероприятиях на стадионе я не принимал участия.

Несмотря на это, я осознаю, что мое присутствие там ранило многих людей. Я понимаю, что поступил неосмотрительно, недооценив последствия своих действий, и мне нетрудно это признать. Те, кто меня знает, в курсе, что я никогда не прячусь за оправданиями. Я понял, что подвел многих людей, особенно в Украине, которые ежедневно рискуют своей жизнью.

Моей главной целью всегда было приносить радость и удовольствие детям во всем мире через футбол.

Я хочу четко заявить, от всего сердца, что я выступаю против любой войны и пропаганды».

Даниил Кирияка Источник: Instagram
современные реалии шо вы хотели ??? съездил , получил бабло , потом постик в инсту с извинениями и всё ! пипл схавает 
Был п и д а р а с о м в футбое так и в жизни остался 
