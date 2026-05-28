ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии А отпустил тренера, который принес желанный трофей
Винченцо Итальяно расторг контракт с «Болоньей»
Итальянская «Болонья» неожиданно объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Винченцо Итальяно, контракт которого был рассчитан до лета 2027 года.
Итальяно провел разговор с руководством «Болоньи» и сообщил, что считает свой этап в клубе завершённым. Вместе с Винченцо клуб покинул и его штаб.
«Клуб благодарит Винченцо за страсть и преданность, с которыми он выполнял свою работу на протяжении этих лет», – написала пресс-служба.
Винченцо присоединился к «Болонье» летом 2024 года после трех сезонов в «Фиорентине».
За два года под руководством Итальяно «Болонья» провела 107 матчей (47 побед, 29 ничьих и 31 поражение) и принесла клубу первый трофей за 51 год: команда выиграла Кубок Италии в сезоне 2024/25.
Нынешнюю кампанию «Болонья» завершила на восьмой позиции Серии А и осталась без еврокубков. Также клуб дошёл до 1/4 финала Лиги Европы, где уступил будущему чемпиону – «Астон Вилле» (1:7).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
