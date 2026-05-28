  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии А отпустил тренера, который принес желанный трофей
28 мая 2026, 15:24 | Обновлено 28 мая 2026, 15:54
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии А отпустил тренера, который принес желанный трофей

Винченцо Итальяно расторг контракт с «Болоньей»

Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Итальяно

Итальянская «Болонья» неожиданно объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Винченцо Итальяно, контракт которого был рассчитан до лета 2027 года.

Итальяно провел разговор с руководством «Болоньи» и сообщил, что считает свой этап в клубе завершённым. Вместе с Винченцо клуб покинул и его штаб.

«Клуб благодарит Винченцо за страсть и преданность, с которыми он выполнял свою работу на протяжении этих лет», – написала пресс-служба.

Винченцо присоединился к «Болонье» летом 2024 года после трех сезонов в «Фиорентине».

За два года под руководством Итальяно «Болонья» провела 107 матчей (47 побед, 29 ничьих и 31 поражение) и принесла клубу первый трофей за 51 год: команда выиграла Кубок Италии в сезоне 2024/25.

Нынешнюю кампанию «Болонья» завершила на восьмой позиции Серии А и осталась без еврокубков. Также клуб дошёл до 1/4 финала Лиги Европы, где уступил будущему чемпиону – «Астон Вилле» (1:7).

Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
