ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии А отпустил тренера, который принес желанный трофей

Итальянская «Болонья» неожиданно объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Винченцо Итальяно, контракт которого был рассчитан до лета 2027 года.

Итальяно провел разговор с руководством «Болоньи» и сообщил, что считает свой этап в клубе завершённым. Вместе с Винченцо клуб покинул и его штаб.

«Клуб благодарит Винченцо за страсть и преданность, с которыми он выполнял свою работу на протяжении этих лет», – написала пресс-служба.

Винченцо присоединился к «Болонье» летом 2024 года после трех сезонов в «Фиорентине».

За два года под руководством Итальяно «Болонья» провела 107 матчей (47 побед, 29 ничьих и 31 поражение) и принесла клубу первый трофей за 51 год: команда выиграла Кубок Италии в сезоне 2024/25.

Нынешнюю кампанию «Болонья» завершила на восьмой позиции Серии А и осталась без еврокубков. Также клуб дошёл до 1/4 финала Лиги Европы, где уступил будущему чемпиону – «Астон Вилле» (1:7).