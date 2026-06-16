Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Реал не хочет видеть этого игрока в команде»
Испания
16 июня 2026, 01:10 | Обновлено 16 июня 2026, 01:36
396
0

Жозе МОУРИНЬО: «Реал не хочет видеть этого игрока в команде»

Моуриньо – о Ямале

16 июня 2026, 01:10 | Обновлено 16 июня 2026, 01:36
396
0
Жозе МОУРИНЬО: «Реал не хочет видеть этого игрока в команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо высказался о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

«Единственная причина, по которой Ламин Ямаль до сих пор является игроком «Барселоны», заключается в том, что «Реал» Мадрид его не хочет. Если «Реал» захочет видеть Ямаля на «Бернабеу», то он будет там. Когда «Реал» звонит, никто не отказывает. Никто», – отметил Моуриньо.

Ранее сообщалось, что португальский тренер Жозе Моуриньо уже начал формировать трансферные планы после возвращения в мадридский «Реал». Как сообщают иностранные СМИ, португальский специалист хочет видеть в команде защитника ПСЖ и сборной Украины Илью Забарного.

По теме:
Интер нацелился на двух суперталантов Реала. В Мадриде назвали цену
«У нас есть план». Президент Трабзонспора удивил заявлением о Цыганкове
Стало известно, почему Кукурелья решил перейти из Челси в Реал
Жозе Моуриньо Ламин Ямаль Барселона Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Facebook
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица ЧМ. Бельгия добилась лишь ничьей. Каковы шансы на выход из группы?
Футбол | 16 июня 2026, 00:09 0
Таблица ЧМ. Бельгия добилась лишь ничьей. Каковы шансы на выход из группы?
Таблица ЧМ. Бельгия добилась лишь ничьей. Каковы шансы на выход из группы?

На старте ЧМ-2026 сборная Египта разошлась миром с фаворитом квартета

Стреляли холостыми. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде
Футбол | 15 июня 2026, 20:59 55
Стреляли холостыми. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде
Стреляли холостыми. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде

Островитяне сотворили сенсацию на чемпионате мира

Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Футбол | 15.06.2026, 12:49
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
Футбол | 15.06.2026, 09:45
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Хоккей | 15.06.2026, 06:15
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
14.06.2026, 21:14
Футбол
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
15.06.2026, 08:13 3
MMA
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
14.06.2026, 09:13
Бокс
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
14.06.2026, 11:30 7
Футбол
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
14.06.2026, 10:20 18
Волейбол
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
15.06.2026, 15:01
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 64
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем