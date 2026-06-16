Жозе МОУРИНЬО: «Реал не хочет видеть этого игрока в команде»

Тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо высказался о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

«Единственная причина, по которой Ламин Ямаль до сих пор является игроком «Барселоны», заключается в том, что «Реал» Мадрид его не хочет. Если «Реал» захочет видеть Ямаля на «Бернабеу», то он будет там. Когда «Реал» звонит, никто не отказывает. Никто», – отметил Моуриньо.

Ранее сообщалось, что португальский тренер Жозе Моуриньо уже начал формировать трансферные планы после возвращения в мадридский «Реал». Как сообщают иностранные СМИ, португальский специалист хочет видеть в команде защитника ПСЖ и сборной Украины Илью Забарного.