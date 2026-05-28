  4. Мальдера объяснил, почему игроки ЛНЗ не получили вызов в сборную Украины
28 мая 2026, 15:39
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объяснил, почему в национальную команду не получил вызов ни один игрок черкасского ЛНЗ – серебряного призера элитного дивизиона:

«Мы проанализировали многих игроков, у нас было очень много сомнений. Есть немало украинских футболистов, выступающих за границей, несколько играют в Польше, поэтому выбор был непростым.

Конечно, когда тебе нужно выбрать заявку, ты должен сделать этот выбор. Однако красота национальной сборной в том, что в следующий раз вы можете изменить список вызванных.

Каждый должен заслужить свое место, это должно быть амбициями для всех, кто играет в Украине. Я продолжу следить за чемпионатом и дверь в сборную должна быть целью для всех.

Наша команда – не закрытая группа, я скажу об этом всем игрокам. Приезжающие сюда должны быть чрезвычайно мотивированными одевать футболку национальной сборной.

Меня не волнует, где он играет – в Англии, Франции или Украине. Уровень мотивации должен быть заоблачным. В это ближайшее окно я решил положиться на тех игроков, которых знаю получше.

За короткий промежуток времени легче интегрировать 5-6 новичков, чем пытаться познакомиться с 15 футболистами. Однако мне бы хотелось привлекать новые кадры. На днях мы со штабом обсуждали, что нам необходимо интегрировать новые ресурсы.

В сентябре нам предстоит играть много матчей за короткий промежуток. Поэтому я понимаю удивление, что никого не вызвал из команды, которая стала второй. Однако это не значит, что я закрываю для них дверь», – сказал Мальдера.

Николай Тытюк Источник: ВЗбирна
