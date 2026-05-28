  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Он получил шанс проявить себя в сборной Украины»
28 мая 2026, 11:07
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Он получил шанс проявить себя в сборной Украины»

Президент Украинской ассоциации футбола прокомментировал назначение Андреа Мальдеры

УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко рассказал, почему итальянский специалист Андреа Мальдера возглавил сборную Украины после увольнения Сергея Реброва:

«У каждой страны есть своя специфика. Когда тренер-иностранец приходит работать в определенный чемпионат или сборную, он должен понимать их специфику. Андреа имеет большой опыт.

Он работал со мной и знает, как устроен футбол в Украине. Знает как работает вертикаль сборных: юношеские, молодежные команды, U-21. Мы анализировали очень много игр.

У Андреа есть опыт работы в Украине, но его карьера изменилась после нашей сборной. Он работал в топ-чемпионатах ассистентом главного тренера.

Мальдера имеет амбиции, что очень важно. У него есть свое видение футбола и опыт. Сейчас он является подготовленным специалистом. У него есть хороший шанс проявить себя в сборной», – рассказал Шевченко.

Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных. Контракт с Мальдерой рассчитан на два года с опцией пролонгации.

Николай Тытюк Источник: Бомбардир
