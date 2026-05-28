Андрей ШЕВЧЕНКО: «Он получил шанс проявить себя в сборной Украины»
Президент Украинской ассоциации футбола прокомментировал назначение Андреа Мальдеры
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко рассказал, почему итальянский специалист Андреа Мальдера возглавил сборную Украины после увольнения Сергея Реброва:
«У каждой страны есть своя специфика. Когда тренер-иностранец приходит работать в определенный чемпионат или сборную, он должен понимать их специфику. Андреа имеет большой опыт.
Он работал со мной и знает, как устроен футбол в Украине. Знает как работает вертикаль сборных: юношеские, молодежные команды, U-21. Мы анализировали очень много игр.
У Андреа есть опыт работы в Украине, но его карьера изменилась после нашей сборной. Он работал в топ-чемпионатах ассистентом главного тренера.
Мальдера имеет амбиции, что очень важно. У него есть свое видение футбола и опыт. Сейчас он является подготовленным специалистом. У него есть хороший шанс проявить себя в сборной», – рассказал Шевченко.
Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных. Контракт с Мальдерой рассчитан на два года с опцией пролонгации.
