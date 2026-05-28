  4. Букмекер избежал санкций за рекламу с Тьерри Анри
28 мая 2026, 13:59 | Обновлено 28 мая 2026, 14:14
Букмекер избежал санкций за рекламу с Тьерри Анри

Другой оператор получил претензии за посты с Кейном и Холандом

Getty Images/Global Images Ukraine.Тьерри Анри

Управление по стандартам рекламы (ASA) оправдало Betway по делу о рекламе с Тьерри Анри, но поддержало жалобу на Oddschecker из-за публикаций с Гарри Кейном и Эрлингом Холандом.

Расследование касалось того, могут ли футболисты в рекламе азартных игр сильно привлекать несовершеннолетних. В случае Betway регулятор посчитал, что Анри, завершивший карьеру в 2014 году и сейчас более известный как комментатор, не представляет значительной привлекательности для аудитории младше 18 лет. Также было учтено, что большинство его подписчиков находятся за пределами Великобритании.

В то же время Oddschecker признали нарушившим правила: их посты с Кейном и Холандом в Инстаграме сочли рекламой азартных игр, направленной на продвижение ставок. Аргументы компании о «редакционном характере» публикаций не приняли.

В итоге Betway оправдали, а Oddschecker предписали больше не размещать подобную рекламу.

азарт казино ставки Тьерри Анри Эрлинг Холанд Гарри Кейн букмекеры
Александр Гринник Источник
