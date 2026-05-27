Штутгарт закрыл судебный конфликт с букмекерской компанией

ФК «Штутгарт» и букмекерская компания Winamax урегулировали судебный спор, связанный с досрочным расторжением спонсорского контракта на размещение логотипа на футболках.

Согласно условиям соглашения, достигнутого в региональном суде, немецкий клуб получит от Winamax сумму чуть менее 2 миллионов евро. Клуб подтвердил факт выплаты, но не раскрыл точную сумму.

Партнерство между сторонами началось в 2023 году и было рассчитано на три года, однако завершилось досрочно – незадолго до финала Кубка Германии 2025 года. Во время финального матча игроки «Штутгарта» уже выступали с логотипом нового спонсора.

После этого клуб подал иск против Winamax из-за непогашенных выплат, а букмекерская компания подала встречный иск, заявив, что смена спонсора произошла без ее согласия.

