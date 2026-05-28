Марта Костюк не сыграет в парном разряде Ролан Гаррос 2026

Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2026.

Марта должна была выступить вместе с представительницей Румыии Еленой-Габриэлой Русе, которая приняла решение сняться с турнира.

24 мая Русе не сумела доиграть матч 1/64 финала одиночного разряда против Магдалены Френх (6:7, 1:2) из-за теплового удара.

Марта и Елена-Габриэла должны были стартовать 28 мая поединком против третьих сеяных Элизе Мертенс и Чжан Шуай. Украину и румынку заменили Алиша Паркс и Лаура Пигосси.

Днем ранее Костюк пробилась в 1/16 финала мейджора в Париже. Марта в столице Франции уже прошла Оксану Селехметьеву и Кэти Волынец, а ее следующей соперницей будет Виктория Голубич.