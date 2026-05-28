Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк не сыграет в парном разряде Ролан Гаррос 2026
Ролан Гаррос
28 мая 2026, 14:01 |
1084
9

Марта Костюк не сыграет в парном разряде Ролан Гаррос 2026

Напарница украинки Елена-Габриэла Русе снялась с мейджора

28 мая 2026, 14:01 |
1084
9 Comments
Марта Костюк не сыграет в парном разряде Ролан Гаррос 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2026.

Марта должна была выступить вместе с представительницей Румыии Еленой-Габриэлой Русе, которая приняла решение сняться с турнира.

24 мая Русе не сумела доиграть матч 1/64 финала одиночного разряда против Магдалены Френх (6:7, 1:2) из-за теплового удара.

Марта и Елена-Габриэла должны были стартовать 28 мая поединком против третьих сеяных Элизе Мертенс и Чжан Шуай. Украину и румынку заменили Алиша Паркс и Лаура Пигосси.

Днем ранее Костюк пробилась в 1/16 финала мейджора в Париже. Марта в столице Франции уже прошла Оксану Селехметьеву и Кэти Волынец, а ее следующей соперницей будет Виктория Голубич.

По теме:
Олейникова дожала австралийку и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Александра Олейникова – Кимберли Биррелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра Олейникова – Кимберли Биррелл. Прогноз на матч Ролан Гаррос 2026
Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Элизе Мертенс Чжан Шуай Лаура Пигосси Алиша Паркс Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжей в истории Украины
Бокс | 28 мая 2026, 06:02 6
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжей в истории Украины
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжей в истории Украины

Александр занял третье место

Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Футбол | 28 мая 2026, 08:29 26
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба

«Рома» расстанется с Артемом Довбиком

Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 27.05.2026, 16:27
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Фонсека отыгрался с 0:2 по сетам на Ролан Гаррос и вышел на Джоковича
Теннис | 27.05.2026, 22:23
Фонсека отыгрался с 0:2 по сетам на Ролан Гаррос и вышел на Джоковича
Фонсека отыгрался с 0:2 по сетам на Ролан Гаррос и вышел на Джоковича
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Бокс | 28.05.2026, 05:46
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Єдине правильне рішення
Ответить
+3
Та й добре. Не буде відволікатися від основної партії.
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
В Франції рекордні температури, а жабоїди спеціально ставлять наших у найспекотнішу годину.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Оце гарна новина, може зосередитися на одиночці. Даєш український фінал!!!
Ответить
+2
Це мабуть через те, що у Габі було плече пошкоджене. А, за гру не шкода, тому що з таким жеребом, шанс на позитивні емоції був мінімальний.  
Ответить
0
Представниця Румії?Ну ви спеціалісти
Ответить
0
Популярные новости
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
26.05.2026, 09:45 2
Бокс
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 4
Футбол
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
26.05.2026, 10:10 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
27.05.2026, 06:52 16
Футбол
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
27.05.2026, 19:00 130
Теннис
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем