Марта Костюк не сыграет в парном разряде Ролан Гаррос 2026
Напарница украинки Елена-Габриэла Русе снялась с мейджора
Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2026.
Марта должна была выступить вместе с представительницей Румыии Еленой-Габриэлой Русе, которая приняла решение сняться с турнира.
24 мая Русе не сумела доиграть матч 1/64 финала одиночного разряда против Магдалены Френх (6:7, 1:2) из-за теплового удара.
Марта и Елена-Габриэла должны были стартовать 28 мая поединком против третьих сеяных Элизе Мертенс и Чжан Шуай. Украину и румынку заменили Алиша Паркс и Лаура Пигосси.
Днем ранее Костюк пробилась в 1/16 финала мейджора в Париже. Марта в столице Франции уже прошла Оксану Селехметьеву и Кэти Волынец, а ее следующей соперницей будет Виктория Голубич.
