Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Бомбардир римской команды может продолжить в «Ювентусе»
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в составе «Ювентуса». Об этом сообщает JuventusNews24.
По информации источника, 28-летний футболист летом покинет римский клуб. В Турине рассматривают Довбика не как главную трансферную цель, а как кандидата на усиление атакующей линии.
В текущем сезоне на счету Артема Довбика 18 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» объявила о подписании результативного нападающего.
