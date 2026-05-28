Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в составе «Ювентуса». Об этом сообщает JuventusNews24.

По информации источника, 28-летний футболист летом покинет римский клуб. В Турине рассматривают Довбика не как главную трансферную цель, а как кандидата на усиление атакующей линии.

В текущем сезоне на счету Артема Довбика 18 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» объявила о подписании результативного нападающего.