Манчестер Сити может потерять Холанда, Родри и Гвардиола после сезона 25/26

Английский «Манчестер Сити» может потерять ряд ключевых футболистов из-за дела о 115 финансовых нарушений, вердикт по которому ожидается в ближайшее время.

«Горожане» рискуют получить серьезное наказание – например, снятие турнирных баллов, запрет на трансферы или понижение в классе, что повлияет на будущее клуба.

По этой причине некоторые футболисты вызвали интерес со стороны мадридского «Реала», который намерен воспользоваться ситуацией и подписать троих игроков.

Королевский клуб нацелился на защитника Йошко Гвардиола, полузащитника Родри и нападающего Эрлинга Холанда, которые нужны новому тренеру Жозе Моуриньо.

«Манчестер Сити» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Англии и попрощался с Пепом Гвардиолой, которого заменит экс-тренер «Челси» Энцо Мареска.