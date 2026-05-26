Манчестер Сити подписал контракт с тренером, который заменит Гвардиолу

Английский «Манчестер Сити» определился с тренером, который заменит Пепа Гвардиолу после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Горожане» договорились о сотрудничестве с бывшим наставником «Челси» Энцо Мареской, который в январе покинул лондонский клуб. Стороны подписали контракт на три года.

По информации источника, 46-летний специалист в ближайшее время приступит к своей работе и будет принимать участие в планировании трансферной компании клуба.

Гвардиола возглавлял «горожан» с июля 2016 года и за это время провел 592 матча, в которых одержал 423 победы, 77 раз сыграл вничью и потерпел 92 поражения.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» набрал 78 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лондонского «Арсенала» составило семь пунктов.