Манчестер Сити подписал контракт с тренером, который заменит Гвардиолу
Английский клуб и Энцо Мареска договорились о сотрудничестве на три года
Английский «Манчестер Сити» определился с тренером, который заменит Пепа Гвардиолу после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
«Горожане» договорились о сотрудничестве с бывшим наставником «Челси» Энцо Мареской, который в январе покинул лондонский клуб. Стороны подписали контракт на три года.
По информации источника, 46-летний специалист в ближайшее время приступит к своей работе и будет принимать участие в планировании трансферной компании клуба.
Гвардиола возглавлял «горожан» с июля 2016 года и за это время провел 592 матча, в которых одержал 423 победы, 77 раз сыграл вничью и потерпел 92 поражения.
В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» набрал 78 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лондонского «Арсенала» составило семь пунктов.
