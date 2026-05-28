  Новости для сборной Испании: Ямаль приступил к тренировкам с мячом
28 мая 2026, 12:30 | Обновлено 28 мая 2026, 12:42
Новости для сборной Испании: Ямаль приступил к тренировкам с мячом

Футболист несколько недель тренировался по индивидуальной программе

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль приступил к тренировкам с мячом. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, последние несколько недель 18-лений футболист работал по индивидуальной программе. В Каталонии процесс его восстановления оценивают позитивно.

Ямаль получил травму в победном для «сине-гранатовых» матче с «Сельтой» (1:0). Если никаких осложнений не возникнет, то Ламин дебютирует на чемпионате мира, хотя он может пропустить один или два поединка группового этапа.

В текущем сезоне на счету Ламина Ямаля 45 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит предложение по одному из лучших форвардов мира.

травма сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу Барселона Ламин Ямаль Сельта
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
