Новости для сборной Испании: Ямаль приступил к тренировкам с мячом

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль приступил к тренировкам с мячом. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, последние несколько недель 18-лений футболист работал по индивидуальной программе. В Каталонии процесс его восстановления оценивают позитивно.

Ямаль получил травму в победном для «сине-гранатовых» матче с «Сельтой» (1:0). Если никаких осложнений не возникнет, то Ламин дебютирует на чемпионате мира, хотя он может пропустить один или два поединка группового этапа.

В текущем сезоне на счету Ламина Ямаля 45 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами.

