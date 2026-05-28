Новости для сборной Испании: Ямаль приступил к тренировкам с мячом
Футболист несколько недель тренировался по индивидуальной программе
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль приступил к тренировкам с мячом. Об этом сообщает Diario Sport.
По информации источника, последние несколько недель 18-лений футболист работал по индивидуальной программе. В Каталонии процесс его восстановления оценивают позитивно.
Ямаль получил травму в победном для «сине-гранатовых» матче с «Сельтой» (1:0). Если никаких осложнений не возникнет, то Ламин дебютирует на чемпионате мира, хотя он может пропустить один или два поединка группового этапа.
В текущем сезоне на счету Ламина Ямаля 45 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит предложение по одному из лучших форвардов мира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
