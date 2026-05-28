УЕФА проигнорировал призывы Украинской ассоциации футбола относительно российских клубов, которые незаконно используют названия украинских «Шахтера» (Донецк) и «Зари» (Луганск), сообщает The Guardian.

По данным источника, УАФ еще в октябре прошлого года официально обратилась к европейскому футбольному союзу с требованием расследовать деятельность так называемых «клонов» и дать ей правовую оценку. В письме подчеркивалось, что участие этих команд в российских соревнованиях без разрешения Украины является нарушением территориальной юрисдикции и попыткой легализовать оккупацию.

Несмотря на это, более полугода УЕФА не принимал никаких решений и не дал официального ответа. Между тем клубы, выступающие под названиями украинских команд, продолжают играть в российских лигах.

В УАФ считают, что такая практика наносит ущерб идентичности украинского футбола и должна получить надлежащую реакцию со стороны европейской организации.