  Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии

УЕФА проигнорировал призывы УАФ относительно фейковых «Шахтера» и «Зари»

УАФА

УЕФА проигнорировал призывы Украинской ассоциации футбола относительно российских клубов, которые незаконно используют названия украинских «Шахтера» (Донецк) и «Зари» (Луганск), сообщает The Guardian.

По данным источника, УАФ еще в октябре прошлого года официально обратилась к европейскому футбольному союзу с требованием расследовать деятельность так называемых «клонов» и дать ей правовую оценку. В письме подчеркивалось, что участие этих команд в российских соревнованиях без разрешения Украины является нарушением территориальной юрисдикции и попыткой легализовать оккупацию.

Несмотря на это, более полугода УЕФА не принимал никаких решений и не дал официального ответа. Между тем клубы, выступающие под названиями украинских команд, продолжают играть в российских лигах.

В УАФ считают, что такая практика наносит ущерб идентичности украинского футбола и должна получить надлежащую реакцию со стороны европейской организации.

The Guardian Шахтер Донецк Заря Луганск УЕФА Украинская ассоциация футбола российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: The Guardian
Корупція поза політикою! 
Ой, тьфу. Спирт поза політикою.
Бабло це все.
а что УЕФА  сможет сделать ???? еще сильнее отстранить пи*аров от еврокубков ??? и у нас вроде как ШахтАр и ЗОря , а там шахтЁр и зАря ! пишется по-разному ! 
Цього керівника українського футболу копають у дупу ці корумпарі як у Європі так і у світі. Бо знають що це позорище таке саме як і вони. 
