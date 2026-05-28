Сергей КОВАЛЕВ: «В выступлении Динамо есть и положительный момент»

В УПЛ завершился регулярный чемпионат, который прошел в интересной и интригующей борьбе. Подвести его итоги сайт Sport.ua эксклюзивно попросил авторитетных отечественных специалистов и тренеров, которым мы задавали пять вопросов. Поучаствовал в этой рубрике бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ковалев.

– Сергей, что бы вы отметили в прошлом сезоне УПЛ как с положительной, так и с отрицательной стороны?

– Мне очень понравилась борьба за медали. После осенней части чемпионата вырисовывалась интрига и в соперничестве за первое место, поскольку ЛНЗ лидировал. Да, «Шахтер» впоследствии ушел в отрыв, но черкащанам нужно отдать должное. Они молодцы, держались, как могли. А судьба второго и третьего места держала нас в напряжении до самого финиша.

Что касается негатива, то мне кажется, это выступление «Руха». Это молодая и самобытная команда, которая портила нервы многим соперникам, а ее исчезновение из УПЛ очень удручает.

– Какая команда стала для вас открытием чемпионата?

– Не буду оригинальным, если скажу, что это ЛНЗ. Команда Виталия Пономарева приятно удивила. Никто от нее не ожидал такого рывка в результате и в игре. Могу только пожелать, чтобы этот успех не был сиюминутным. Хочется, чтобы и в следующем сезоне черкащане боролись за высокие места и были грозой авторитетов, как это было в прошедшем чемпионате.

– Какова ваша версия тройки лучших тренеров УПЛ-2025/26?

– Здесь не нужно ничего выдумывать. Это те наставники, которые привели своим команды к медалям – Арда Туран, Виталий Пономарев и Руслан Ротань. «Шахтер», ЛНЗ и «Полесье» были наиболее стабильными на протяжении всего чемпионата.

– Кто разочаровал?

– В первую очередь, это «Динамо». Начало сезона не предвещало беды, но потом команда по каким-то причинам поплыла. Неудачи в УПЛ чередовались с провальными матчами в Лиге конференций, хотя все мы помним, что киевляне начинали с Лиги чемпионов. Однозначно, что четвертое место в чемпионате для «Динамо» – это катастрофа. Единственный положительный момент, что после прихода на пост главного тренера Игоря Костюка в основе «бело-синих» стало появляться намного больше молодых и перспективных исполнителей. Тот же самый Матвей Пономаренко стал открытием весенней части сезона. От этого выиграет сборная Украины, которая может получить качественного футболиста атаки на долгое время.

Большие ожидания у меня были от выступления «Металлиста 1925», учитывая их финансовые вливания и кадровый потенциал. Посмотрим, как будет в следующем сезоне. Посчитаем, что подопечные Младена Бартуловича притирались друг к другу (улыбается).

– Какие перспективы у нашего чемпионата в ближайшем будущем?

– Я верю, даже практически уверен, что в следующем чемпионате нас будет ждать не меньшая конкуренция за призовые места, что даст новый толчок развитию нашего футбола.

И если говорить глобально, то хочется пожелать сборной Украины добиться результатов, которых от нее ждут наши болельщики.