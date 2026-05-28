  4. Сергей КОВАЛЕВ: «В выступлении Динамо есть и положительный момент»
28 мая 2026, 09:22 | Обновлено 28 мая 2026, 09:26
Сергей КОВАЛЕВ: «В выступлении Динамо есть и положительный момент»

Бывший полузащитник сборной Украины подвел итог минувшего сезона в УПЛ

Динамо. Матвей Пономаренко

В УПЛ завершился регулярный чемпионат, который прошел в интересной и интригующей борьбе. Подвести его итоги сайт Sport.ua эксклюзивно попросил авторитетных отечественных специалистов и тренеров, которым мы задавали пять вопросов. Поучаствовал в этой рубрике бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ковалев.

– Сергей, что бы вы отметили в прошлом сезоне УПЛ как с положительной, так и с отрицательной стороны?
– Мне очень понравилась борьба за медали. После осенней части чемпионата вырисовывалась интрига и в соперничестве за первое место, поскольку ЛНЗ лидировал. Да, «Шахтер» впоследствии ушел в отрыв, но черкащанам нужно отдать должное. Они молодцы, держались, как могли. А судьба второго и третьего места держала нас в напряжении до самого финиша.

Что касается негатива, то мне кажется, это выступление «Руха». Это молодая и самобытная команда, которая портила нервы многим соперникам, а ее исчезновение из УПЛ очень удручает.

– Какая команда стала для вас открытием чемпионата?
– Не буду оригинальным, если скажу, что это ЛНЗ. Команда Виталия Пономарева приятно удивила. Никто от нее не ожидал такого рывка в результате и в игре. Могу только пожелать, чтобы этот успех не был сиюминутным. Хочется, чтобы и в следующем сезоне черкащане боролись за высокие места и были грозой авторитетов, как это было в прошедшем чемпионате.

– Какова ваша версия тройки лучших тренеров УПЛ-2025/26?
– Здесь не нужно ничего выдумывать. Это те наставники, которые привели своим команды к медалям – Арда Туран, Виталий Пономарев и Руслан Ротань. «Шахтер», ЛНЗ и «Полесье» были наиболее стабильными на протяжении всего чемпионата.

– Кто разочаровал?
– В первую очередь, это «Динамо». Начало сезона не предвещало беды, но потом команда по каким-то причинам поплыла. Неудачи в УПЛ чередовались с провальными матчами в Лиге конференций, хотя все мы помним, что киевляне начинали с Лиги чемпионов. Однозначно, что четвертое место в чемпионате для «Динамо» – это катастрофа. Единственный положительный момент, что после прихода на пост главного тренера Игоря Костюка в основе «бело-синих» стало появляться намного больше молодых и перспективных исполнителей. Тот же самый Матвей Пономаренко стал открытием весенней части сезона. От этого выиграет сборная Украины, которая может получить качественного футболиста атаки на долгое время.

Большие ожидания у меня были от выступления «Металлиста 1925», учитывая их финансовые вливания и кадровый потенциал. Посмотрим, как будет в следующем сезоне. Посчитаем, что подопечные Младена Бартуловича притирались друг к другу (улыбается).

– Какие перспективы у нашего чемпионата в ближайшем будущем?
– Я верю, даже практически уверен, что в следующем чемпионате нас будет ждать не меньшая конкуренция за призовые места, что даст новый толчок развитию нашего футбола.

И если говорить глобально, то хочется пожелать сборной Украины добиться результатов, которых от нее ждут наши болельщики.

Зараз як раз час таких команд високоорганізованних. Бо лідери під час війни трохи зменшили оберти, м'ко кажучі, і такі команди можуть продиратися до верху, за рахунок самооотдачі фізики та подібного. Пиклад Кривбасу, Олександрії та теперь ЛНЗ.
