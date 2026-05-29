Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сразу в сборную Украины? Как вообще такое может быть?»
Экс-футболист киевского «Динамо» недоволен назначением Андреа Мальдеры и Тараса Степаненко
Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко остался недоволен назначением Андреа Мальдеры главным тренером сборной Украины, а Тараса Степаненко – ассистентом:
«Для меня все это удивительно. Откуда у Степаненко тренерский опыт, чтобы сразу в сборную? Я вообще не понимаю, как это может быть. Если бы у нас тренеров не было, а так...
Да поставьте вы Маркевича и все! Да кроме Маркевича хватает специалистов. У нас приглашают Мальдеру, который ничего не выигрывал и которого никто не знает, кроме Шевченко. Обычно тренеров берут, когда они выиграли что-то и показывают стабильность, а не просто так.
Посмотрим на этих новых «опытных» тренеров. Может, они везучими окажутся и будут выигрывать за счет везения. У нас же в основном все только на фарте и держится», – признался Леоненко.
Украинская ассоциация футбола договорилась о сотрудничестве с Мальдерой на два года с опцией пролонгации еще на один. В воскресенье, 31 марта, «сине-желтые» проведут товарищеский матч против Польши.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб хочет продлить контракт с бразильцем, но с меньшей зарплатой
Александр Пихаленок отреагировал на возможный переход Александра Караваева