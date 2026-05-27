Жозе Моуриньо назвал 4 позиции для усиления в Реале

Фаворит на должность главного тренера «Реала» Жозе Моуриньо уже сообщил руководству клуба о ключевых позициях, которые он хочет усилить в случае возвращения на «Сантьяго Бернабеу».

Португальский специалист требует как минимум одного нового центрального защитника, правого защитника и двух полузащитников – включая опорного хавбека и креативного плеймейкера.

Моуриньо пока не запрашивал конкретных имен, но хочет провести масштабную перестройку основной части команды.

В прошлом сезоне «Реал» остался без трофеев. По ходу сезона Альваро Арбелоа сменил на тренерском мостике Хаби Алонсо, но также не задержался в роли наставника.