Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе Моуриньо назвал 4 позиции для усиления в Реале
Испания
27 мая 2026, 22:43 | Обновлено 27 мая 2026, 22:52
748
0

Жозе Моуриньо назвал 4 позиции для усиления в Реале

Вероятный главный тренер «Реала» пока не запрашивал конкретных имен

27 мая 2026, 22:43 | Обновлено 27 мая 2026, 22:52
748
0
Жозе Моуриньо назвал 4 позиции для усиления в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Фаворит на должность главного тренера «Реала» Жозе Моуриньо уже сообщил руководству клуба о ключевых позициях, которые он хочет усилить в случае возвращения на «Сантьяго Бернабеу».

Португальский специалист требует как минимум одного нового центрального защитника, правого защитника и двух полузащитников – включая опорного хавбека и креативного плеймейкера.

Моуриньо пока не запрашивал конкретных имен, но хочет провести масштабную перестройку основной части команды.

В прошлом сезоне «Реал» остался без трофеев. По ходу сезона Альваро Арбелоа сменил на тренерском мостике Хаби Алонсо, но также не задержался в роли наставника.

По теме:
«Будет непросто». Титулованному клубу советуют подписать Цыганкова и Ваната
«Худшее предложение из всех, что мы получили» – Рамос не купит клуб Ла Лиги
Вундеркинд Реала: Анчелотти говорил одно, а делал другое
Жозе Моуриньо Реал Мадрид Альваро Арбелоа Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: AS
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Юнайтед заключил рекордную спонсорскую сделку в истории футбола
Футбол | 27 мая 2026, 20:16 1
Манчестер Юнайтед заключил рекордную спонсорскую сделку в истории футбола
Манчестер Юнайтед заключил рекордную спонсорскую сделку в истории футбола

«Манчестер Юнайтед» заключил «самое прибыльное» спонсорское соглашение в истории футбола

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футбол | 27.05.2026, 09:36
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Костюк дожала американку украинского происхождения в 1/32 финала РГ-2026
Теннис | 27.05.2026, 18:18
Костюк дожала американку украинского происхождения в 1/32 финала РГ-2026
Костюк дожала американку украинского происхождения в 1/32 финала РГ-2026
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Бокс | 27.05.2026, 04:32
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
26.05.2026, 09:02 4
Футбол
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 9
Футбол
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 5
Бокс
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
26.05.2026, 14:40 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем