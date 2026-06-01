Андреа МАЛЬДЕРА: «Я не дурак. Посмотрел Ярмоленко прямо в глаза»

Наставник сборной Украины Андреа Мальдера высказался о вингере «Динамо» Андрее Ярмоленко.

«Почему я вызвал Ярмоленко? Я не дурак, он уже не тот, что пять лет назад, он это сам понимает. Он физически не тот. Но то, что ты никогда не потеряешь – это голова. Он был эффективен, когда был молодым. Но он всегда будет эффективен, когда присутствует на поле как личность, и это не зависит от возраста.

Я разговаривал с Андреем, посмотрел ему в глаза и знаю, что он даст максимум. Я не буду просить его бегать по флангу, как раньше. От него я требую того, что есть внутри – того лидерства, которое у него есть. Я его уважаю. Если мне нужно его заменить – я заменю без проблем, если я его не выпускаю, то играет другой, он уважает мои решения. Надеюсь, что он будет в отличной форме и в сентябре, если я его не исключу», – сказал Мальдера.