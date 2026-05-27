«Тренера характеризуют по результату». Маркевич – о Мальдере

В середине мая официально стало известно, что новым главным тренером сборной Украины стал итальянский специалист Андреа Мальдера. Своим мнением по этому поводу в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua поделился Мирон Маркевич.

– Андреа я знаю, поскольку был главой комитета сборных, когда этот специалист работал в тренерском штабе Андрея Шевченко, – сказал Мирон Богданович. – Я ездил на все матчи, мы контактировали на протяжении пяти лет. Он хороший аналитик, классно понимает футбол.

Другой вопрос, как этот наставник поведет себя, как главный тренер, поскольку в этом качестве он еще не работал. Это покажет только время. Каждого тренера характеризуют по результату.