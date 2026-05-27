Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Тренера характеризуют по результату». Маркевич – о Мальдере
Сборная УКРАИНЫ
27 мая 2026, 17:59 |
209
0

«Тренера характеризуют по результату». Маркевич – о Мальдере

Известный отечественный специалист рассказал о новом наставнике сборной Украины

27 мая 2026, 17:59 |
209
0
«Тренера характеризуют по результату». Маркевич – о Мальдере
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

В середине мая официально стало известно, что новым главным тренером сборной Украины стал итальянский специалист Андреа Мальдера. Своим мнением по этому поводу в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua поделился Мирон Маркевич.

– Андреа я знаю, поскольку был главой комитета сборных, когда этот специалист работал в тренерском штабе Андрея Шевченко, – сказал Мирон Богданович. – Я ездил на все матчи, мы контактировали на протяжении пяти лет. Он хороший аналитик, классно понимает футбол.

Другой вопрос, как этот наставник поведет себя, как главный тренер, поскольку в этом качестве он еще не работал. Это покажет только время. Каждого тренера характеризуют по результату.

По теме:
Шевченко отреагировал на дисквалификацию Мудрика: «Был диалог с юристами»
Мирон Маркевич объяснил, чего не хватает в УПЛ
Самым результативным в сезоне-2025/26 стал бомбардирский тандем Динамо
Мирон Маркевич сборная Украины по футболу Андреа Мальдера Андрей Шевченко Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золотой дубль. Определен победитель женского Кубка Украины 2025/26
Футбол | 27 мая 2026, 17:53 0
Золотой дубль. Определен победитель женского Кубка Украины 2025/26
Золотой дубль. Определен победитель женского Кубка Украины 2025/26

Харьковский Металлист 1925 в финале минимально переиграл Колос из Ковалевки

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Футбол | 27.05.2026, 06:52
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Бокс | 27.05.2026, 10:17
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Снигур не сумела справиться с 78-й ракеткой и покинула Ролан Гаррос 2026
Теннис | 27.05.2026, 15:20
Снигур не сумела справиться с 78-й ракеткой и покинула Ролан Гаррос 2026
Снигур не сумела справиться с 78-й ракеткой и покинула Ролан Гаррос 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
26.05.2026, 10:02 3
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
26.05.2026, 13:43
Футбол
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
26.05.2026, 08:39 1
Бокс
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 5
Бокс
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
26.05.2026, 00:08 2
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем