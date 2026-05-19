Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Так можно и кума взять на работу». Воробей – о выборе тренера сборной
19 мая 2026, 08:01 |
«Так можно и кума взять на работу». Воробей – о выборе тренера сборной

Бывший форвард «сине-желтых» оценил назначение Андреа Мальдеры наставником сборной Украины

УАФ. Андреа Мальдера и Андрей Шевченко

Вчера, 18 мая новым главным тренером сборной Украины был назначен итальянский специалист Андреа Мальдера. Своим видением данного события с сайтом Sport.ua поделился бывший нападающий «сине-желтых» Андрей Воробей, за плечами которого 68 поединков в футболке главной команды страны.

– Мы ведь не вправе повлиять на этот выбор, – сказал Воробей. – Раз это случилось, значит, будем ждать первых матчей, хотя они вряд ли станут показательными в работе нового главного тренера сборной Украины. Позже будем анализировать, правильным ли было это назначение.

На мой взгляд, при выборе наставника необходимо учитывать его опыт работы, чтобы он находился внутри страны, следил за нашим чемпионатом. А Мальдере только предстоит с этим познакомиться, Сейчас ему, уверен, подсказывают с выбором состава. Не думаю, что он пристально следил за УПЛ.

Я думал, что будет другой специалист. Возможно, Мирон Маркевич. Да, многие скажут, что у этого тренера уже возраст не тот. Но это не есть помеха, этот человек знает украинский футбол изнутри. Но, повторюсь, раз выбор сделан, остается только надеяться, что что-то поменяется в лучшую сторону.

Тренер должен жить в Украине. Львов? Посмотрим, как будет. Ранее предшественник и глава УАФ также не сильно жаловали нашу страну своим присутствием. Говорить можно одно, а делать другое.

Настораживает еще и то, что Мальдера раньше никогда не был главным тренером, только помощником. И это, на мой взгляд, самый главный минус. Просто брать, что это друг Андрея Шевченко? Так можно и кума, и свата взять на работу. Я могу ошибаться, но пока это не настраивает на оптимистический лад.

Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
"...щоб він перебував у країні, стежив за нашим чемпіонатом."
Чому про Реброва так не розказував, тим більше, що тому теж підказували склад, тільки не на початку, а завжди
Не цьому опудало опущеному рот відкривати, нехай йде далі бігає з бурятами за своє деленере
Ще одне вилізло .( 
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
