Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебютант сборной Украины заговорил о возвращении в УПЛ: «Очень скучаю»
Украина. Премьер лига
27 мая 2026, 19:36 | Обновлено 27 мая 2026, 20:11
981
0

Дебютант сборной Украины заговорил о возвращении в УПЛ: «Очень скучаю»

Георгий Ермаков пока выступает за Маккаби Хайфа

27 мая 2026, 19:36 | Обновлено 27 мая 2026, 20:11
981
0
Дебютант сборной Украины заговорил о возвращении в УПЛ: «Очень скучаю»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский голкипер Георгий Ермаков, получивший дебютный вызов в национальную сборную Украины, заговорил о возвращении в УПЛ. По слухам, голкипер может перебраться в Полесье или Металлист 1925.

– Клубный сезон завершился. Какие планы? Возможно, Металлист 1925 снова активизировался относительно вашего приобретения? Поговаривают, что и Полесье хорошо известного вам Руслана Ротаня в раздумьях по поводу вратарской позиции на следующую кампанию.

– По состоянию на данный момент Маккаби – единственный мой клуб. Мы только что завершили непростой сезон. Однако для себя я его выделю как первый достаточно положительный и очень ценный опыт игры за рубежом в атмосфере, которую на каждой игре создают 30 тысяч болельщиков. Фанаты здесь – это нечто невероятное.

Очень скучаю, что у нас в Украине нет такой атмосферы. Это также приятная часть футбола, ради которой мы играем. Каждый матч – это перформанс и праздник для каждого футболиста. Это невероятный опыт и эмоции.

Относительно того, о чем вы упоминаете, есть трансферное окно. Как это будет? Вы знаете, в футболе нет ничего такого, что можно обещать с вероятностью на 100%, – сказал голкипер.

По теме:
Капитан клуба Украинской Премьер-лиги может продолжить карьеру в Европе
Манчестер Юнайтед заключил рекордную спонсорскую сделку в истории футбола
Барселона предложила 80 млн евро за скандального вингера из АПЛ
Георгий Ермаков сборная Украины по футболу Полесье Житомир Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Маккаби Хайфа чемпионат Израиля по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Футбол | 27 мая 2026, 06:52 13
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер

Киевский клуб близок к заключению соглашения с Делловой

Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Бокс | 27 мая 2026, 04:32 0
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»

Американец раскритиковал Гарсию

ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Хоккей | 27.05.2026, 00:19
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано
Футбол | 27.05.2026, 16:23
9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано
9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано
Финансовые проблемы клуба УПЛ: «Хорошо, что отыграли сезон»
Футбол | 27.05.2026, 18:55
Финансовые проблемы клуба УПЛ: «Хорошо, что отыграли сезон»
Финансовые проблемы клуба УПЛ: «Хорошо, что отыграли сезон»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 8
Футбол
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 9
Футбол
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
26.05.2026, 09:02 4
Футбол
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
25.05.2026, 17:31 56
Теннис
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
27.05.2026, 10:17 6
Бокс
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
25.05.2026, 16:41 50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем