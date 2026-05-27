Дебютант сборной Украины заговорил о возвращении в УПЛ: «Очень скучаю»

Украинский голкипер Георгий Ермаков, получивший дебютный вызов в национальную сборную Украины, заговорил о возвращении в УПЛ. По слухам, голкипер может перебраться в Полесье или Металлист 1925.

– Клубный сезон завершился. Какие планы? Возможно, Металлист 1925 снова активизировался относительно вашего приобретения? Поговаривают, что и Полесье хорошо известного вам Руслана Ротаня в раздумьях по поводу вратарской позиции на следующую кампанию.

– По состоянию на данный момент Маккаби – единственный мой клуб. Мы только что завершили непростой сезон. Однако для себя я его выделю как первый достаточно положительный и очень ценный опыт игры за рубежом в атмосфере, которую на каждой игре создают 30 тысяч болельщиков. Фанаты здесь – это нечто невероятное.

Очень скучаю, что у нас в Украине нет такой атмосферы. Это также приятная часть футбола, ради которой мы играем. Каждый матч – это перформанс и праздник для каждого футболиста. Это невероятный опыт и эмоции.

Относительно того, о чем вы упоминаете, есть трансферное окно. Как это будет? Вы знаете, в футболе нет ничего такого, что можно обещать с вероятностью на 100%, – сказал голкипер.