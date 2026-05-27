  4. Легионер отреагировал на дебютный вызов в сборную Украины: «Неожиданность»
27 мая 2026, 13:58 | Обновлено 27 мая 2026, 14:01
Легионер отреагировал на дебютный вызов в сборную Украины: «Неожиданность»

Георгий Ермаков рассказал о своих мыслях после новости

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков

Вратарь израильского клуба «Маккаби» Хайфа Георгий Ермаков поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную Украины, которую возглавил итальянский специалист Андреа Мальдера.

– Насколько неожиданным стало это событие и чего вы ожидаете от такого шанса?

– Для меня это действительно долгожданная и одновременно приятная неожиданность, о которой я мечтал на протяжении всей своей карьеры. Для каждого футболиста такое признание является важным сигналом, что ты движешься в правильном направлении и должен продолжать работать и развиваться.

Для меня это невероятный опыт и большая честь. Надеюсь на отличную атмосферу, продуктивную работу и возможность получить новые знания и эмоции.

Первые матчи под руководством Мальдеры сборная Украины проведет в ближайшее время. Запланированы товарищеские матчи против Польши (31 мая) и Дании (7 июня).

Андрей Витренко Источник: Трибуна
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Не стало экс-нападающего Днепра
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Усика отстранили от бокса после победы над Верховеном
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
