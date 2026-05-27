Легионер отреагировал на дебютный вызов в сборную Украины: «Неожиданность»
Георгий Ермаков рассказал о своих мыслях после новости
Вратарь израильского клуба «Маккаби» Хайфа Георгий Ермаков поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную Украины, которую возглавил итальянский специалист Андреа Мальдера.
– Насколько неожиданным стало это событие и чего вы ожидаете от такого шанса?
– Для меня это действительно долгожданная и одновременно приятная неожиданность, о которой я мечтал на протяжении всей своей карьеры. Для каждого футболиста такое признание является важным сигналом, что ты движешься в правильном направлении и должен продолжать работать и развиваться.
Для меня это невероятный опыт и большая честь. Надеюсь на отличную атмосферу, продуктивную работу и возможность получить новые знания и эмоции.
Первые матчи под руководством Мальдеры сборная Украины проведет в ближайшее время. Запланированы товарищеские матчи против Польши (31 мая) и Дании (7 июня).
