Эксперт предлагает наказать Рух за отказ играть в переходных матчах УПЛ

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился мнением об отказе львовского «Руха» участвовать в переходных матчах за сохранение «прописки» в УПЛ.

– Скрывать не буду: долгое время я симпатизировал «Руху», считал этот проект, когда первая клубная команда довольно быстро преодолела путь от любительского чемпиона Львовщины до элитного дивизиона с созданием современной инфраструктурной составляющей – самым интересным в Украине.

Но когда львовяне после пяти сезонов в УПЛ так и не пробились в еврокубки, то создалось впечатление, что один из основателей и владелец «Руха» Григорий Козловский довольно неожиданно охладел к своему футбольному детищу.

«Рух» начал тормозить, когда его главный актив – наставник Виталий Пономарев со своими помощниками передислоцировался к середняку ​​– ЛНЗ, однако не скрывал своих амбициозных планов. Черкасчане оперативно сработали и на трансферном рынке, приобретя группу игроков «Руха».

Затем пришел черед целого сериала об объединении «Карпат» и «Руха», которая привела к потере «Рухом» еще нескольких ведущих игроков. Самое неприятное, что этот альянс не принес Львову каких-то весомых дивидендов: «Карпаты» финишировали в этом сезоне девятыми, а «Рух» вообще отказался от борьбы за сохранение «прописки» в элите.

Кстати, чего не скажешь о филиале «Руха» в Черкассах, где местная команда впервые сенсационно покорила «серебряную» ступень пьедестала почета, о чем те же «Карпаты» с их многолетней историей могли только мечтать. Поэтому мне было непонятно почему Козловский, анонсировав объединение с «Карпатами», не позаботился, чтобы «зелено-белых» возглавил Пономарев. Ведь здесь все было прогнозировано: в свое время этот специалист качественно работал с группами подготовки именно «Карпат», именно его воспитанники потом были на виду в «Рухе». Удивительно.

– Но ведь все равно не было предпосылок, что «Рух» так бесславно закончит свою историю выступлений в УПЛ.

– Это болезненный удар, прежде всего, по имиджу Козловского, который, похоже, не рассчитал свои силы. Хотя, повторяю, «Руху» есть чем гордиться, здесь был подготовлен не только ряд качественных игроков, но и квалифицированный тренерский отряд во главе с Пономаревым, на мой взгляд, одним из лучших специалистов на сегодняшний момент в украинском футболе.

– Тогда, что побудило Козловского не ликвидировать полностью проект, ведь «Рух» в новом сезоне будет представлен во Второй лиге, в турнире U-19 и в ДЮФЛ?

– Здесь все понятно. Козловскому нужно, чтобы у ФК был профессиональный статус, чтобы продавать игроков. А в «Рухе» доказали, что умеют работать со сменой, которая на лидирующих позициях в Украине. Хотя то, как «Рух» повел себя на финише сезона – недопустимо. И здесь со стороны УПЛ не должно обойтись без штрафных санкций.

– Это об отказе от переходных матчей?

– Да. «Рух» должен был не только доиграть чемпионат, но и принять участие в переходных поединках с одним из лидеров Первой лиги. А уже потом принимать решение по своему будущему. Потому что возникла парадоксальная ситуация, когда «Александрия», полностью провалившая сезон благодаря щедрому подарку «Руха», еще может избежать заслуженного вылета.

– Тогда каких выводов в этой истории ожидаете от УПЛ?

– Думаю, что все подробно проанализируют, и будут внесены в Регламент дополнения, что каждый участник чемпионата УПЛ должен в обязательном порядке доиграть сезон до конца, с переходными матчами включительно.

– А какое наказание можно применить к «Руху»?

– С этим сложнее. Лучший вариант, когда в перспективе «Рух» вдруг снова захочет выступать в УПЛ, то на год запретить ему повышаться в классе. С таким безобразием нужно бороться, оно не украшают украинский футбол.