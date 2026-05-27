Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт предлагает наказать Рух за отказ играть в переходных матчах УПЛ
Украина. Премьер лига
27 мая 2026, 19:37 |
601
0

Эксперт предлагает наказать Рух за отказ играть в переходных матчах УПЛ

Олег Федорчук – о фиаско львовского клуба

27 мая 2026, 19:37 |
601
0
Эксперт предлагает наказать Рух за отказ играть в переходных матчах УПЛ
ФК Рух

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился мнением об отказе львовского «Руха» участвовать в переходных матчах за сохранение «прописки» в УПЛ.

– Скрывать не буду: долгое время я симпатизировал «Руху», считал этот проект, когда первая клубная команда довольно быстро преодолела путь от любительского чемпиона Львовщины до элитного дивизиона с созданием современной инфраструктурной составляющей – самым интересным в Украине.

Но когда львовяне после пяти сезонов в УПЛ так и не пробились в еврокубки, то создалось впечатление, что один из основателей и владелец «Руха» Григорий Козловский довольно неожиданно охладел к своему футбольному детищу.

«Рух» начал тормозить, когда его главный актив – наставник Виталий Пономарев со своими помощниками передислоцировался к середняку ​​– ЛНЗ, однако не скрывал своих амбициозных планов. Черкасчане оперативно сработали и на трансферном рынке, приобретя группу игроков «Руха».

Затем пришел черед целого сериала об объединении «Карпат» и «Руха», которая привела к потере «Рухом» еще нескольких ведущих игроков. Самое неприятное, что этот альянс не принес Львову каких-то весомых дивидендов: «Карпаты» финишировали в этом сезоне девятыми, а «Рух» вообще отказался от борьбы за сохранение «прописки» в элите.

Кстати, чего не скажешь о филиале «Руха» в Черкассах, где местная команда впервые сенсационно покорила «серебряную» ступень пьедестала почета, о чем те же «Карпаты» с их многолетней историей могли только мечтать. Поэтому мне было непонятно почему Козловский, анонсировав объединение с «Карпатами», не позаботился, чтобы «зелено-белых» возглавил Пономарев. Ведь здесь все было прогнозировано: в свое время этот специалист качественно работал с группами подготовки именно «Карпат», именно его воспитанники потом были на виду в «Рухе». Удивительно.

– Но ведь все равно не было предпосылок, что «Рух» так бесславно закончит свою историю выступлений в УПЛ.

– Это болезненный удар, прежде всего, по имиджу Козловского, который, похоже, не рассчитал свои силы. Хотя, повторяю, «Руху» есть чем гордиться, здесь был подготовлен не только ряд качественных игроков, но и квалифицированный тренерский отряд во главе с Пономаревым, на мой взгляд, одним из лучших специалистов на сегодняшний момент в украинском футболе.

– Тогда, что побудило Козловского не ликвидировать полностью проект, ведь «Рух» в новом сезоне будет представлен во Второй лиге, в турнире U-19 и в ДЮФЛ?

– Здесь все понятно. Козловскому нужно, чтобы у ФК был профессиональный статус, чтобы продавать игроков. А в «Рухе» доказали, что умеют работать со сменой, которая на лидирующих позициях в Украине. Хотя то, как «Рух» повел себя на финише сезона – недопустимо. И здесь со стороны УПЛ не должно обойтись без штрафных санкций.

– Это об отказе от переходных матчей?

– Да. «Рух» должен был не только доиграть чемпионат, но и принять участие в переходных поединках с одним из лидеров Первой лиги. А уже потом принимать решение по своему будущему. Потому что возникла парадоксальная ситуация, когда «Александрия», полностью провалившая сезон благодаря щедрому подарку «Руха», еще может избежать заслуженного вылета.

– Тогда каких выводов в этой истории ожидаете от УПЛ?

– Думаю, что все подробно проанализируют, и будут внесены в Регламент дополнения, что каждый участник чемпионата УПЛ должен в обязательном порядке доиграть сезон до конца, с переходными матчами включительно.

– А какое наказание можно применить к «Руху»?

– С этим сложнее. Лучший вариант, когда в перспективе «Рух» вдруг снова захочет выступать в УПЛ, то на год запретить ему повышаться в классе. С таким безобразием нужно бороться, оно не украшают украинский футбол.

По теме:
Капитан клуба Украинской Премьер-лиги может продолжить карьеру в Европе
Самый высокооплачиваемый игрок Первой лиги не вернулся в Украину
«Среди легионеров возможны изменения». В Карпатах анонсировали трансферы
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Олег Федорчук инсайд Мнение эксперта переходные матчи Григорий Козловский Виталий Пономарев
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футбол | 27 мая 2026, 09:36 13
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева

Деллова не перейдет в киевский клуб

Тренер сборной Нидерландов: На чемпионате мира Англия сыграет, как Арсенал
Футбол | 27 мая 2026, 19:24 0
Тренер сборной Нидерландов: На чемпионате мира Англия сыграет, как Арсенал
Тренер сборной Нидерландов: На чемпионате мира Англия сыграет, как Арсенал

Рональд Куман уверен, что англичане попытаются выжать максимум из стандартов

ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Хоккей | 27.05.2026, 00:19
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Бокс | 27.05.2026, 04:32
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 27.05.2026, 16:27
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 6
Футбол
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
26.05.2026, 14:23 25
Футбол
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
25.05.2026, 16:41 50
Бокс
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 5
Бокс
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
26.05.2026, 09:02 4
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
27.05.2026, 10:17 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
26.05.2026, 10:54 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем