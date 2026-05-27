В ЛНЗ отреагировали на слухи о трансферах игроков Руха

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк прокомментировал слухи о подписании трёх игроков львовского «Руха»: украинских защитников Виталия Романа и Андрея Кителы, а также бразильского полузащитника Таллеса.

– Говорят, что ЛНЗ может подписать легионера из европейского чемпионата, а также Таллеса и Кителу из «Руха». Насколько это соответствует действительности?

– Мы ведем переговоры с игроками из европейских чемпионатов – это правда. Если говорить о Таллесе, Романе и Кителе, то мы тоже ведем с ними переговоры.

В сезоне Украинской Премьер-лиги 2025/26 ЛНЗ набрал 60 очков в 30 матчах и занял 2-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.