Ман Сити в 10 сезонах подряд опережает МЮ в турнирной таблице АПЛ
Вспомним, на каких местах завершили каждую из последних 10 кампаний АПЛ две команды из Манчестера
Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы опередил Манчестер Юнайтед в турнирной таблице АПЛ в каждом из 10-ти сезонов испанца во главе клуба.
Начиная с сезона 2016/17, наименьшим отставанием в очках «красных дьяволов» от «горожан» стали -7 в кампании 2025/26!
В остальных 9 сезонах отставание МЮ равнялось -9, -19, -32, -15, -12, -35, -14, -31 и -29 очков!
Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы в каждом сезоне по сравнению с Манчестер Юнайтед
2025/26
- 2. Манчестер Сити – 78
- 3. Манчестер Юнайтед – 71
2024/25
- 3. Манчестер Сити – 71
- 15. Манчестер Юнайтед – 42
2023/24
- 1. Манчестер Сити – 91
- 8. Манчестер Юнайтед – 60
2022/23
- 1. Манчестер Сити – 89
- 3. Манчестер Юнайтед – 75
2021/22
- 1. Манчестер Сити – 93
- 6. Манчестер Юнайтед – 58
2020/21
- 1. Манчестер Сити – 86
- 2. Манчестер Юнайтед – 74
2019/20
- 2. Манчестер Сити – 81
- 3. Манчестер Юнайтед – 66
2018/19
- 1. Манчестер Сити – 98
- 6. Манчестер Юнайтед – 66
2017/18
- 1. Манчестер Сити – 100
- 2. Манчестер Юнайтед – 81
2016/17
- 3. Манчестер Сити – 78
- 6. Манчестер Юнайтед – 69
Pep Guardiola finished above Man United in the league in 10 out of his 10 seasons with Man City 📈 pic.twitter.com/F2DiEUJ5Vp— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 27, 2026
