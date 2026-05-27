Ман Сити в 10 сезонах подряд опережает МЮ в турнирной таблице АПЛ

Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы опередил Манчестер Юнайтед в турнирной таблице АПЛ в каждом из 10-ти сезонов испанца во главе клуба.

Начиная с сезона 2016/17, наименьшим отставанием в очках «красных дьяволов» от «горожан» стали -7 в кампании 2025/26!

В остальных 9 сезонах отставание МЮ равнялось -9, -19, -32, -15, -12, -35, -14, -31 и -29 очков!

Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы в каждом сезоне по сравнению с Манчестер Юнайтед

2025/26

2. Манчестер Сити – 78

3. Манчестер Юнайтед – 71

2024/25

3. Манчестер Сити – 71

15. Манчестер Юнайтед – 42

2023/24

1. Манчестер Сити – 91

8. Манчестер Юнайтед – 60

2022/23

1. Манчестер Сити – 89

3. Манчестер Юнайтед – 75

2021/22

1. Манчестер Сити – 93

6. Манчестер Юнайтед – 58

2020/21

1. Манчестер Сити – 86

2. Манчестер Юнайтед – 74

2019/20

2. Манчестер Сити – 81

3. Манчестер Юнайтед – 66

2018/19

1. Манчестер Сити – 98

6. Манчестер Юнайтед – 66

2017/18

1. Манчестер Сити – 100

2. Манчестер Юнайтед – 81

2016/17

3. Манчестер Сити – 78

6. Манчестер Юнайтед – 69