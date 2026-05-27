  Ман Сити в 10 сезонах подряд опережает МЮ в турнирной таблице АПЛ
27 мая 2026, 18:28 | Обновлено 27 мая 2026, 18:29
Ман Сити в 10 сезонах подряд опережает МЮ в турнирной таблице АПЛ

Вспомним, на каких местах завершили каждую из последних 10 кампаний АПЛ две команды из Манчестера

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы опередил Манчестер Юнайтед в турнирной таблице АПЛ в каждом из 10-ти сезонов испанца во главе клуба.

Начиная с сезона 2016/17, наименьшим отставанием в очках «красных дьяволов» от «горожан» стали -7 в кампании 2025/26!

В остальных 9 сезонах отставание МЮ равнялось -9, -19, -32, -15, -12, -35, -14, -31 и -29 очков!

Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы в каждом сезоне по сравнению с Манчестер Юнайтед

2025/26

  • 2. Манчестер Сити – 78
  • 3. Манчестер Юнайтед – 71

2024/25

  • 3. Манчестер Сити – 71
  • 15. Манчестер Юнайтед – 42

2023/24

  • 1. Манчестер Сити – 91
  • 8. Манчестер Юнайтед – 60

2022/23

  • 1. Манчестер Сити – 89
  • 3. Манчестер Юнайтед – 75

2021/22

  • 1. Манчестер Сити – 93
  • 6. Манчестер Юнайтед – 58

2020/21

  • 1. Манчестер Сити – 86
  • 2. Манчестер Юнайтед – 74

2019/20

  • 2. Манчестер Сити – 81
  • 3. Манчестер Юнайтед – 66

2018/19

  • 1. Манчестер Сити – 98
  • 6. Манчестер Юнайтед – 66

2017/18

  • 1. Манчестер Сити – 100
  • 2. Манчестер Юнайтед – 81

2016/17

  • 3. Манчестер Сити – 78
  • 6. Манчестер Юнайтед – 69
