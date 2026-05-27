Украина. Премьер лига
27 мая 2026, 18:13 | Обновлено 27 мая 2026, 18:45
Новичок УПЛ нашел результативного вингера в Косово

Нападающий ФК «Балкани» Алмир Криэзиу может переехать в Черновцы

Getty Images/Global Images Ukraine. Алмир Криэзиу

«Буковина» контактирует с фланговым нападающим ФК «Балкани» – Алмиром Криэзиу. 27-летний левый вингер провел яркий сезон в чемпионате Косово – 28 матчей, 12 голов, 13 ассистов. Контракт экс-игрока молодежной сборной своей страны с «Балкани» истекает 30 июня, поэтому он может сменить клуб на правах свободного агента.

Криэзиу пересекался с косоварами, играющими в УПЛ. В «Дрите» – с Яшари и Салиху. В «Балкани» – с Эмерллаху. Там же выступал потенциальный новичок «Динамо» – Люмбард Деллова.

«Буковина» на одном дыхании прошла сезон 2025/26 в Первой лиге и получила повышение в классе, поэтому нуждается в качественном усилении состава.

Руслан Полищук Источник: ТаТоТаке
